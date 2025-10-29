Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 23:23 |
Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится

Бывший тренер считает, что в клубе нет лидера

Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал главную проблему киевского гранда. Эксперт считает, что в нынешней команде нет лидера

«Сколько раз меня об этом спрашивают, но я не могу никого выделить. Я не вижу в Динамо яркого футболиста, который может повести за собой команду. В средней линии у нас нет игроков, которые живут футболом. Свободных художников есть три-четыре человека, но это не лидеры», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
