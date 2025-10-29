Сабо назвал главную проблему в Динамо. Ярмоленко не понравится

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал главную проблему киевского гранда. Эксперт считает, что в нынешней команде нет лидера

«Сколько раз меня об этом спрашивают, но я не могу никого выделить. Я не вижу в Динамо яркого футболиста, который может повести за собой команду. В средней линии у нас нет игроков, которые живут футболом. Свободных художников есть три-четыре человека, но это не лидеры», – сказал Йожеф Сабо.

