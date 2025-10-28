Сабо отреагировал на то, что Ярмоленко может стать тренером Динамо
Экс-тренеру клуба не понравилась такая идея
25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».
На возможность назначения Андрея Ярмоленко вместо Александра Шовковского отреагировал известный в прошлом наставник и игрок киевского гранда Йожеф Сабо.
«Это все ерунда! Не думаю, что до этого дойдут. Нельзя сразу ставить тренером футболиста, который только закончил карьеру. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно пройти какую-то школу. Разница между игроком и тренером очень большая. Что Ярмоленко знает о тренерстве», – отметил Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рух» готов оставить футбольную школу
В четвертьфиналы пробились Чернигов, Буковина Черновцы и Локомотив Киев