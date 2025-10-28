Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сабо отреагировал на то, что Ярмоленко может стать тренером Динамо
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 22:02 |
764
0

Сабо отреагировал на то, что Ярмоленко может стать тренером Динамо

Экс-тренеру клуба не понравилась такая идея

Сабо отреагировал на то, что Ярмоленко может стать тренером Динамо
УАФ. Йожеф Сабо

25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

На возможность назначения Андрея Ярмоленко вместо Александра Шовковского отреагировал известный в прошлом наставник и игрок киевского гранда Йожеф Сабо.

«Это все ерунда! Не думаю, что до этого дойдут. Нельзя сразу ставить тренером футболиста, который только закончил карьеру. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно пройти какую-то школу. Разница между игроком и тренером очень большая. Что Ярмоленко знает о тренерстве», – отметил Сабо.

Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
