Кубок Украины27 октября 2025, 20:37 | Обновлено 27 октября 2025, 20:52
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Встреча пройдет 29 октября в 18:00
29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.
Матч состоится на стадионе им. В. Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.
Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).
Прямую трансляцию поединка покажет канал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ.
