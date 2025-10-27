29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Матч состоится на стадионе им. В. Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Прямую трансляцию поединка покажет канал UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ.