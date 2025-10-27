Динамо Киев

29 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Динамо и Шахтер.

Поединок пройдет на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для обоих клубов это будет второй матч в нынешнем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне киевляне дошли до финала Кубка, где уступили Шахтеру в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция