Кубок Украины
Динамо Киев
29.10.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Кубок Украины
27 октября 2025, 20:25 | Обновлено 27 октября 2025, 20:48
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 29 октября в 18:00

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Динамо и Шахтер.

Поединок пройдет на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для обоих клубов это будет второй матч в нынешнем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне киевляне дошли до финала Кубка, где уступили Шахтеру в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Динамо – Шахтер
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
