СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 27 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Бетис – Атлетико
22:00 Порт Вэйл – Стокпорт Каунти
22:15 Морейренси – Порту
00:45 Цинциннати – Коламбус Крю
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга
Испанский коуч хочет видеть в Каталонии Гонсалу Инасиу