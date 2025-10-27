Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 октября 2025, 19:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 октября 2025, 19:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 27 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бетис – Атлетико

Ggbet 3.27 – 3.68 – 2.29

22:00 Порт Вэйл – Стокпорт Каунти

Ggbet 2.91 – 3.24 – 2.41

22:15 Морейренси – Порту

Ggbet 12.80 – 6.46 – 1.25

00:45 Цинциннати – Коламбус Крю

Ggbet 2.55 – 3.76 – 2.68

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
