Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 04:42 |
Йожеф САБО: «Этот тренер меня не впечатляет. Почему они остались в запасе?»

Экс-тренер киевлян – о Туране

Йожеф САБО: «Этот тренер меня не впечатляет. Почему они остались в запасе?»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо», известный украинский специалист Йожеф Сабо поделился мнениями о турецком наставнике «горняков» Арде Туране.

«Совершенно не впечатляет. Иногда допускает такие ошибки, что я сам себя спрашиваю: а почему он это сделал и выпустил такой состав? Почему бразильцы, которые показали себя в прошлой игре, остались в запасе? Ответов у меня нет», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
