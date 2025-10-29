Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, в состав сборной успеет вернуться Александр Зинченко из «Ноттингем Форест», которого планирует вызвать тренер Сергей Ребров. После недавней травмы готов присоединиться к главной команде страны и Егор Ярмолюк из «Брентфорда».

Александр Зинченко пропустил прошлые матчи сборной из-за травмы.

Ранее английский тренер Шон Дайч прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко.