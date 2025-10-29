Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе

Александр Зинченко успеет восстановиться к отбору

Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
УАФ. Александр Зинченко

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, в состав сборной успеет вернуться Александр Зинченко из «Ноттингем Форест», которого планирует вызвать тренер Сергей Ребров. После недавней травмы готов присоединиться к главной команде страны и Егор Ярмолюк из «Брентфорда».

Александр Зинченко пропустил прошлые матчи сборной из-за травмы.

Ранее английский тренер Шон Дайч прокомментировал травму украинского защитника Александра Зинченко.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Александр Зинченко Ноттингем Форест Егор Ярмолюк Брентфорд травма Сергей Ребров
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
