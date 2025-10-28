Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Италия
28 октября 2025, 23:02 |
342
0

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Артем не планирует покидать «Рому»

28 октября 2025, 23:02 |
342
0
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик определился со своим спортивным будущим.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, Довбик решил остаться в римском клубе и не планирует менять команду. Он активно работает, чтобы доказать главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, что заслуживает места в основном составе.

В текущем сезоне Артем провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

По теме:
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Наполи в 9-м туре добыл непростую победу над командой, набравшей 6 очков
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28 октября 2025, 19:40 6
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Футбол | 28 октября 2025, 22:29 0
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции

Владислав отличился голом на 108-й минуте поединка 1/64 финала Кубка Испании

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28.10.2025, 07:07
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.10.2025, 17:47
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 6
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем