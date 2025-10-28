Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Артем не планирует покидать «Рому»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик определился со своим спортивным будущим.
По данным журналиста Игоря Цыганыка, Довбик решил остаться в римском клубе и не планирует менять команду. Он активно работает, чтобы доказать главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, что заслуживает места в основном составе.
В текущем сезоне Артем провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
