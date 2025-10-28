Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик определился со своим спортивным будущим.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, Довбик решил остаться в римском клубе и не планирует менять команду. Он активно работает, чтобы доказать главному тренеру Джан Пьеро Гасперини, что заслуживает места в основном составе.

В текущем сезоне Артем провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».