27 октября 2025, 15:16 |
Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ. Кто первый?

Победа над Кристал Пэлас стала знаковой для «канониров»

Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ. Кто первый?
Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ.

В матче 9-го тура «канониры» дома победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Эта победа стала для Арсенала юбилейной, 700-й в АПЛ.

Лондонцы стали лишь вторым клубом в истории Премьер-лиги, достигшим такого количества побед.

Рекордсмен является Манчестер Юнайтед, в активе которого 760 побед в АПЛ.

Топ-5 клубов с наибольшим количеством побед в истории АПЛ

  • 760 – Манчестер Юнайтед
  • 700 – Арсенал
  • 682 – Ливерпуль
  • 671 – Челси
  • 556 – Тоттенхэм Хотспур
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
