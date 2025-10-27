Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ. Кто первый?

Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ.

В матче 9-го тура «канониры» дома победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.

Эта победа стала для Арсенала юбилейной, 700-й в АПЛ.

Лондонцы стали лишь вторым клубом в истории Премьер-лиги, достигшим такого количества побед.

Рекордсмен является Манчестер Юнайтед, в активе которого 760 побед в АПЛ.

Топ-5 клубов с наибольшим количеством побед в истории АПЛ

760 – Манчестер Юнайтед

700 – Арсенал

682 – Ливерпуль

671 – Челси

556 – Тоттенхэм Хотспур