Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ. Кто первый?
Победа над Кристал Пэлас стала знаковой для «канониров»
Арсенал стал вторым клубом, одержавшим 700 побед в АПЛ.
В матче 9-го тура «канониры» дома победили Кристал Пэлас со счетом 1:0.
Эта победа стала для Арсенала юбилейной, 700-й в АПЛ.
Лондонцы стали лишь вторым клубом в истории Премьер-лиги, достигшим такого количества побед.
Рекордсмен является Манчестер Юнайтед, в активе которого 760 побед в АПЛ.
Топ-5 клубов с наибольшим количеством побед в истории АПЛ
- 760 – Манчестер Юнайтед
- 700 – Арсенал
- 682 – Ливерпуль
- 671 – Челси
- 556 – Тоттенхэм Хотспур
Arsenal have registered their 700th Premier League victory, becoming just the second side to hit that milestone, along with Manchester United (now 760 wins).#Ad | @BoyleSports pic.twitter.com/TMnpBj6ReD— Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 27, 2025
