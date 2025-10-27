Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ

В матче с «Кудровкой» (4:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль из 26 в чемпионатах Украины. Он стал 9-м вратарем, достигшим этого рубежа. 9 раз Ризнык отличился за «Ворсклу» и 1 – за «Шахтер». В девяти случаях Дмитрий сам парировал удар с «точки», уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в перекладину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 пенальтийских дуэлей, выигранных Дмитрием Ризныком в чемпионатах Украины

Дата Клуб Ризныка Кто бил Клуб Минута Счет 1. 11.04.2021 Ворскла АЛВАРУ Львов 15' (0:0) 2:1 (д) 2. 24.04.2021 Ворскла Вячеслав ЧУРКО Колос 66' (0:1) 2:2 (г) 3. 14.08.2021 Ворскла Михаил СЕРГИЙЧУК* Верес 57' (1:1) 1:1 (г) 4. 20.08.2021 Ворскла Юрий БАТЮШИН Металлист 1925 47' (1:0) 2:0 (д) 5. 24.09.2021 Ворскла Вячеслав ЧУРКО Колос 29' (0:0) 1:0 (г) 6. 27.11.2021 Ворскла Артем ДОВБИК Днепр-1 50' (0:1) 1:5 (г) 7. 04.12.2021 Ворскла Юрий КЛИМЧУК Рух 38' (0:0) 0:0 (г) 8. 23.11.2022 Ворскла Лассина ТРАОРЕ Шахтер 63' (1:2) 2:3 (г) 9. 09.11.2022 Ворскла Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Кривбасс 6' (0:0) 0:1 (г) 10. 26.10.2025 Шахтер Дмитрий КОРКИШКО Кудровка 71’(3:0) 4:0 (д)

* перекладина.

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 48 31,3 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 9 0 1 10 21 47,6 Днепр-1, Кривбасс 8. Дмитрий РИЗНЫК Ворскла, Шахтер 9 1 - 10 26 38,5 9. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос, Днепр-1, Полесье 9 1 - 10 33 30,3

ВР - парировано вратарем; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.