Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ

Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 13:01 | Обновлено 27 октября 2025, 13:07
В девяти случаях голкипер горняков сам парировал удар с «точки»

ФК Шахтер

В матче с «Кудровкой» (4:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль из 26 в чемпионатах Украины. Он стал 9-м вратарем, достигшим этого рубежа. 9 раз Ризнык отличился за «Ворсклу» и 1 – за «Шахтер». В девяти случаях Дмитрий сам парировал удар с «точки», уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в перекладину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 пенальтийских дуэлей, выигранных Дмитрием Ризныком в чемпионатах Украины

Дата

Клуб Ризныка

Кто бил

Клуб

Минута

Счет

1.

11.04.2021

Ворскла

АЛВАРУ

Львов

15' (0:0)

2:1 (д)

2.

24.04.2021

Ворскла

Вячеслав ЧУРКО

Колос

66' (0:1)

2:2 (г)

3.

14.08.2021

Ворскла

Михаил СЕРГИЙЧУК*

Верес

57' (1:1)

1:1 (г)

4.

20.08.2021

Ворскла

Юрий БАТЮШИН

Металлист 1925

47' (1:0)

2:0 (д)

5.

24.09.2021

Ворскла

Вячеслав ЧУРКО

Колос

29' (0:0)

1:0 (г)

6.

27.11.2021

Ворскла

Артем ДОВБИК

Днепр-1

50' (0:1)

1:5 (г)

7.

04.12.2021

Ворскла

Юрий КЛИМЧУК

Рух

38' (0:0)

0:0 (г)

8.

23.11.2022

Ворскла

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

63' (1:2)

2:3 (г)

9.

09.11.2022

Ворскла

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

6' (0:0)

0:1 (г)

10.

26.10.2025

Шахтер

Дмитрий КОРКИШКО

Кудровка

71’(3:0)

4:0 (д)

* перекладина.

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

48

31,3

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

9

0

1

10

21

47,6

Днепр-1, Кривбасс

8.

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла, Шахтер

9

1

-

10

26

38,5

9.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос, Днепр-1, Полесье

9

1

-

10

33

30,3

ВР - парировано вратарем; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

Дмитрий Ризнык Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
