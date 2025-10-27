Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ
В девяти случаях голкипер горняков сам парировал удар с «точки»
В матче с «Кудровкой» (4:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык выиграл 10-ю пенальтийскую дуэль из 26 в чемпионатах Украины. Он стал 9-м вратарем, достигшим этого рубежа. 9 раз Ризнык отличился за «Ворсклу» и 1 – за «Шахтер». В девяти случаях Дмитрий сам парировал удар с «точки», уступая по этому показателю только четырем стражам ворот, а еще в одном мяч угодил в перекладину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 пенальтийских дуэлей, выигранных Дмитрием Ризныком в чемпионатах Украины
Дата
|
Клуб Ризныка
|
Кто бил
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
11.04.2021
|
Ворскла
|
АЛВАРУ
|
Львов
|
15' (0:0)
|
2:1 (д)
|
2.
|
24.04.2021
|
Ворскла
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос
|
66' (0:1)
|
2:2 (г)
|
3.
|
14.08.2021
|
Ворскла
|
Михаил СЕРГИЙЧУК*
|
Верес
|
57' (1:1)
|
1:1 (г)
|
4.
|
20.08.2021
|
Ворскла
|
Юрий БАТЮШИН
|
Металлист 1925
|
47' (1:0)
|
2:0 (д)
|
5.
|
24.09.2021
|
Ворскла
|
Вячеслав ЧУРКО
|
Колос
|
29' (0:0)
|
1:0 (г)
|
6.
|
27.11.2021
|
Ворскла
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
50' (0:1)
|
1:5 (г)
|
7.
|
04.12.2021
|
Ворскла
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
38' (0:0)
|
0:0 (г)
|
8.
|
23.11.2022
|
Ворскла
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
63' (1:2)
|
2:3 (г)
|
9.
|
09.11.2022
|
Ворскла
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
6' (0:0)
|
0:1 (г)
|
10.
|
26.10.2025
|
Шахтер
|
Дмитрий КОРКИШКО
|
Кудровка
|
71’(3:0)
|
4:0 (д)
* перекладина.
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
48
|
31,3
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
9
|
0
|
1
|
10
|
21
|
47,6
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла, Шахтер
|
9
|
1
|
-
|
10
|
26
|
38,5
|
9.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос, Днепр-1, Полесье
|
9
|
1
|
-
|
10
|
33
|
30,3
ВР - парировано вратарем; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
