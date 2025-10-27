Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге
Поединок против Овьедо стал знаковым для команды Цыганкова, Ваната и Крапивцова
Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге. Кто сыграл больше?
В матче 10-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Овьедо со счетом 3:3.
Этот матч стал юбилейным, 200-м для хозяев в Ла Лиге.
Команда Цыганкова, Ваната и Крапивцова стала четвертым каталонским клубом, сыгравшим 200 поединков в чемпионате Испании.
Рекордсменом Каталонии, конечно, является Барселона, в активе которой 3076 матчей в Ла Лиге.
Команды из Каталонии с 200+ матчами в Ла Лиге
- 3076 – Барселона
- 2864 – Эспаньол
- 426 – Сабадель
- 200 – Жирона
200 - Catalan sides with most games in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) October 27, 2025
3076 - FC Barcelona
2864 - RCD Espanyol
426 - CE Sabadell
200 - GIRONA FC
Pride. 😃 pic.twitter.com/RxccSYUZAh
