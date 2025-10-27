Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге
Испания
27 октября 2025, 11:17 |
169
0

Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге

Поединок против Овьедо стал знаковым для команды Цыганкова, Ваната и Крапивцова

27 октября 2025, 11:17 |
169
0
Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге. Кто сыграл больше?

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Овьедо со счетом 3:3.

Этот матч стал юбилейным, 200-м для хозяев в Ла Лиге.

Команда Цыганкова, Ваната и Крапивцова стала четвертым каталонским клубом, сыгравшим 200 поединков в чемпионате Испании.

Рекордсменом Каталонии, конечно, является Барселона, в активе которой 3076 матчей в Ла Лиге.

Команды из Каталонии с 200+ матчами в Ла Лиге

  • 3076 – Барселона
  • 2864 – Эспаньол
  • 426 – Сабадель
  • 200 – Жирона
По теме:
БЕЛЛИНГЕМ: «Играть проще, когда есть Мбаппе. Надо отдать ему пас и все»
ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе
Винисиус в матче с Барселоной: «Я ухожу из команды»
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо Владислав Ванат статистика Владислав Крапивцов
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27 октября 2025, 06:05 8
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул

Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга

Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27 октября 2025, 07:59 3
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии

Хотел бы организовать большой бой в другой стране

Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Футбол | 27.10.2025, 09:27
Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 1
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем