Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге. Кто сыграл больше?

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Овьедо со счетом 3:3.

Этот матч стал юбилейным, 200-м для хозяев в Ла Лиге.

Команда Цыганкова, Ваната и Крапивцова стала четвертым каталонским клубом, сыгравшим 200 поединков в чемпионате Испании.

Рекордсменом Каталонии, конечно, является Барселона, в активе которой 3076 матчей в Ла Лиге.

Команды из Каталонии с 200+ матчами в Ла Лиге

3076 – Барселона

2864 – Эспаньол

426 – Сабадель

200 – Жирона