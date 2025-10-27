КДК УАФ наказал главного тренера, который оскорбил Калюжного в матче УПЛ
Наставник «Колоса» Руслан Костышин оштрафован из-за эпизода в матче против «Металлиста 1925»
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал главного тренера «Колоса» Руслана Костышина из-за эпизода, который произошел в матче его команды с харьковским «Металлистом 1925» (0:1) 28 сентября.
Наставник «Колоса» был разгневан из-за полузащитника Ивана Калюжного, который, по мнению тренера, слишком долго лежал на поле после нарушения .«Супер Иван, что это за х***я, бл**ь?» – обратился Костышин к игроку соперника.
«КДК УАФ рассмотрел материалы о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ главным тренером ФК «Колос» (Ковалевка) Русланом Костышиным во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Металлист 1925» (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 28 сентября 2025 года.
КДК УАФ обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за несоблюдение главным тренером ФК «Колос» (Ковалевка) Русланом Костышиным Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – обязанности воздерживаться от использования обидных, непристойных слов», – сообщили на официальном сайте УАФ.
