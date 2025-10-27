Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КДК УАФ наказал главного тренера, который оскорбил Калюжного в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 12:15
КДК УАФ наказал главного тренера, который оскорбил Калюжного в матче УПЛ

Наставник «Колоса» Руслан Костышин оштрафован из-за эпизода в матче против «Металлиста 1925»

27 октября 2025, 12:15 |
КДК УАФ наказал главного тренера, который оскорбил Калюжного в матче УПЛ
ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал главного тренера «Колоса» Руслана Костышина из-за эпизода, который произошел в матче его команды с харьковским «Металлистом 1925» (0:1) 28 сентября.

Наставник «Колоса» был разгневан из-за полузащитника Ивана Калюжного, который, по мнению тренера, слишком долго лежал на поле после нарушения .«Супер Иван, что это за х***я, бл**ь?» – обратился Костышин к игроку соперника.

«КДК УАФ рассмотрел материалы о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ главным тренером ФК «Колос» (Ковалевка) Русланом Костышиным во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги ФК «Металлист 1925» (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 28 сентября 2025 года.

КДК УАФ обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за несоблюдение главным тренером ФК «Колос» (Ковалевка) Русланом Костышиным Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно – обязанности воздерживаться от использования обидных, непристойных слов», – сообщили на официальном сайте УАФ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос Руслан Костышин Иван Калюжный КДК УАФ штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
