Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Португалии отреагировали на игру Трубина и Судакова в составе Бенфики
Португалия
27 октября 2025, 11:21 |
853
0

В Португалии отреагировали на игру Трубина и Судакова в составе Бенфики

Лиссабонский клуб разгромил «Ароку» со счетом 5:0 в поединке девятого тура

27 октября 2025, 11:21 |
853
0
В Португалии отреагировали на игру Трубина и Судакова в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков помогли лиссабонской «Бенфике» разгромить «Ароку» со счетом 5:0 в матче чемпионата Португалии, который состоялся 25 октября.

Трубин провел на поле весь поединок и оставил свои ворота в неприкосновенности, а Судаков вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. Португальская пресса оценила игру футболистов сборной Украины:

Трубин: «Очень спокойный первый тайм, если не считать одного удара от Пабло Госальбеса, который пролетел близко к левой штанге. Украинец имел мало роботы в этом противостоянии. Пульс вратаря не превышал 60–70 ударов в течении всех 90 минут».

Судаков: «Первый тайм он провёл практически незамеченным, однако на 29-й минуте отвлёкся и сделал опасный пас в центре поля, после чего игрок «Ароки» Пабло Госальбес находясь в непосредственной близости от штрафной «Бенфики», пробил рядом с левой штангой.

Украинский полузащитник продемонстрировал качественную игру с мячом, но не оказал существенного влияния в атаке и не смог эффективно действовать в обороне».

Подопечные Жозе Моуриньо набрали 21 балл и занимают третье место в чемпионате Португалии. В ближайшем матче, который состоится 29 октября, «орлы» сыграют против «Тонделы» в Кубке лиги.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Арока Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: A Bola
