Англия
27 октября 2025, 10:04 | Обновлено 27 октября 2025, 10:08
Рулевой Тоттенхэма не впечатлен форвардом Соланке

Главный тренер хочет избавиться от дорогого игрока

Рулевой Тоттенхэма не впечатлен форвардом Соланке
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Доминик Соланке

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк не впечатлен английским нападающим Домиником Соланке и может рассмотреть возможность его продажи в зимнее трансферное окно.

Согласно данным Football Insider, рулевой «шпор» не в восторге от 28-летнего футболиста стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов.

В идеале клубу следовало бы приобрести нового нападающего, как только откроется трансферное окно, но январь – традиционно сложное время для заключения сделок.

В нынешнем сезоне в рамках национального первенства Соланке появлялся на поле дважды и не отметился результативными действиями.

В матче 9-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» крупно проиграл «Тоттенхэму». Матч прошел 26 октября в Ливерпуле и завершился со счетом 0:3. На данный момент команда Франка идет на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата, в активе команды 17 набранных баллов.

Тоттенхэм Эвертон - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Томас Франк Доминик Соланке
Оксана Баландина Источник: Football Insider
