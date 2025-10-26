Тоттенхэм повторил свое достижение в первых 5 выездных матчах в сезоне АПЛ
Это стало возможным благодаря выездной победе над Эвертоном, впервые проигравшим на новом стадионе
Тоттенхэм повторил свой лучший результат в первых пяти выездных матчах в сезоне АПЛ.
В матче 9-го тура лондонцы на выезде победили Эвертон со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Тоттенхэм Хотспур повторил собственное достижение в АПЛ сезона 2020/21: завоевал 13 очков в стартовых пяти выездных матчах в сезоне.
Тоттенхэм Хотспур в выездных матчах АПЛ сезона 2025/26
- Эвертон – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
- Лидс Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 1:2
- Брайтон – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
- Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 0:2
Этот матч также стал историческим благодаря тому, что Тоттенхэм Хотспур стал первой гостевой командой, одержавшей победу на новом стадионе Эвертона Hill Dickinson Stadium.
