Тоттенхэм повторил свое достижение в первых 5 выездных матчах в сезоне АПЛ

Тоттенхэм повторил свой лучший результат в первых пяти выездных матчах в сезоне АПЛ.

В матче 9-го тура лондонцы на выезде победили Эвертон со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Тоттенхэм Хотспур повторил собственное достижение в АПЛ сезона 2020/21: завоевал 13 очков в стартовых пяти выездных матчах в сезоне.

Тоттенхэм Хотспур в выездных матчах АПЛ сезона 2025/26

Эвертон – Тоттенхэм Хотспур – 0:3

Лидс Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 1:2

Брайтон – Тоттенхэм Хотспур – 2:2

Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3

Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 0:2

Этот матч также стал историческим благодаря тому, что Тоттенхэм Хотспур стал первой гостевой командой, одержавшей победу на новом стадионе Эвертона Hill Dickinson Stadium.