Англия
26 октября 2025, 21:14
Тоттенхэм повторил свое достижение в первых 5 выездных матчах в сезоне АПЛ

Это стало возможным благодаря выездной победе над Эвертоном, впервые проигравшим на новом стадионе

Тоттенхэм повторил свое достижение в первых 5 выездных матчах в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм повторил свой лучший результат в первых пяти выездных матчах в сезоне АПЛ.

В матче 9-го тура лондонцы на выезде победили Эвертон со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Тоттенхэм Хотспур повторил собственное достижение в АПЛ сезона 2020/21: завоевал 13 очков в стартовых пяти выездных матчах в сезоне.

Тоттенхэм Хотспур в выездных матчах АПЛ сезона 2025/26

  • Эвертон – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
  • Лидс Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 1:2
  • Брайтон – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
  • Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 0:2

Этот матч также стал историческим благодаря тому, что Тоттенхэм Хотспур стал первой гостевой командой, одержавшей победу на новом стадионе Эвертона Hill Dickinson Stadium.

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3. Неудача защиты с Миколенко. Видео голов и обзор
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
