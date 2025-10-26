Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу
Испания
26 октября 2025, 23:45 | Обновлено 26 октября 2025, 23:57
Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу

«Реал» увеличил отрыв от главного конкурента в Ла Лиге

Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о дерби в Испании, в котором «Реал» взял верх над «Барселоной» – 2:1:

– Приходится констатировать, что мадридцы по всем компонентам переиграли «Барселону», и гости еще должны быть довольны, что проиграли с минимальной разницей в счете. Хозяева имели немало возможностей довести дело до разгрома. Если откровенно, я не узнал «Барселону».

– Возможно, это из-за отсутствия в технической зоне дисквалифицированного главного тренера Флика?

– Не думаю. Знаете, в Эль-Класико – повышенный градус ответственности, здесь нужно выходить на поле с готовностью прыгнуть выше головы. У игроков «Барселоны» я этого желания не заметил. Конечно, нужно быть внутри команды, чтобы делать какие-то выводы, но, на мой взгляд, «Барселона» по сравнению с прошлым сезоном сдала. Это можно объяснить тем, что особенно в Ла Лиге соперники уже скрупулезно изучили манеру игры каталонцев и находят весомые контраргументы, а «Барселона» ничего менять не хочет. Вот почему даже на внутренней арене ей все труднее даются победы.

– А «Реал» чем-то удивил?

– Чувствуется, что он лучше подготовился к матчу. Сильное впечатление произвели действия мадридцев в середине поля, они максимально затруднили гостям контроль мяча и умело выходили из-под высокого прессинга. Еще один весомый «козырь» хозяев – сейчас в их составе есть футболист, который в одиночку может решить судьбу матча. Имею в виду Мбаппе.

– Но и в составе «Барселоны» есть звезда – Ямаль, который, прежде всего, отличается креативностью.

– Он был незаметен. Об этом позаботились мадридцы, которые опекали его очень плотно. В конце концов, и партнеры мало делали, чтобы Ямаль чаще брал игру на себя.

Все же я склоняюсь к тому, что еще одной из причин спада в игре «Барселоны» является какая-то непонятная атмосфера в команде. Вот хотя бы такой пример. Каким бы талантливым ни был Ямаль, но он не имеет права диктовать тренеру, кого ставить в стартовый состав, а президенту клуба – от чьих услуг следует отказаться. Нечто подобное в «Барселоне» в свое время позволял себе Неймар, и это приводило к конфликтам. Это, убежден, негативно влияет на микроклимат в команде.

А «Реал» следует поздравить с заслуженной победой и зрелищной игрой.

По теме:
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала
Пенальти, 2 дубля, 5 голов: Осасуна и Сельта устроили футбольный праздник
Мирон Маркевич инсайд Реал Мадрид Реал - Барселона Барселона Ламин Ямаль чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
