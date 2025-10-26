КАБАЕВ: «Главное – победа. Выйти в футбольчик поиграть – уже не работает»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от домашней победы в матче 10-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (4:0).

– Каковы ваши эмоции после победной игры с «Кривбассом»?

– Победа – это главное. Конечно, когда ты выигрываешь, когда есть качество игры – это супер. Сегодня было нужное качество, правда, не всегда, но оно уже было заметно. Мы победили тяжелую для нас команду, такие матчи всегда непростые. Сегодня счет после первого тайма 3:0 показывает, что наша реакция на предыдущие пять игр чемпионата, в которых мы потеряли много очков, была правильной, как и на неудачную игру с «Самсунспором» в Турции.

– «Кривбасс» обычно играет высоко в защите и часто допускает ошибки. Акцентировал ли на этом внимание тренерский штаб во время подготовки к матчу?

– Мы смотрим каждого соперника по часу, бывает по два дня. У криворожцев есть как слабые стороны, так и сильные, в частности, они много забивают на контратаках. Не скажу, что мы делали забросы за линии, и все проходило. Было больше комбинационной игры, стандарты отрабатывали, и сегодня они сработали. Возле штрафной площадки соперника у нас получалось больше успешных действий. Но есть еще моменты, в которых нам нужно лучше работать – как в защите, так и в атаке, потому что снова были эпизоды, которые мы не доводили до логического завершения. Но забили четыре и не пропустили – уже хорошо.

– Сегодня вы играли на непривычном для себя правом фланге, насколько было сложнее там действовать?

– Не буду обманывать – непривычно. Но отдал голевую передачу, кроме того, были моменты, когда пробивал с левой… Караваев шутит, что когда я играю справа, у меня и голевые моменты есть, и отдать могу, и забить. А когда слева, то, наверное, больше участвую в построении игры. Функции были немного разные, но главное, что я сегодня сыграл после травмы, после не очень удачного для меня периода. Команда победила, так что это большой плюс и для меня, и для коллектива.

– А какое у вас было повреждение?

– У меня было два повреждения – надрыв приводящей мышцы и повреждение передней поверхности бедра. А когда поехал в Турцию, там у меня было отравление, поэтому пропустил игру с «Самсунспором». Но сегодня поговорил до игры с тренером, он мне доверился, и я сыграл.

– Расскажите о третьем мяче и эффектной комбинации с Ярмоленко, похоже, для него это тоже был важный гол. Удалось удачно сориентироваться во время эпизода?

– Да, мы же все футболисты. С таким игроком, как Ярмоленко, можно с закрытыми глазами играть. Знаешь, что если отдаешь пас, он тебе вернет точно в ноги. Мне было очень приятно ассистировать такому игроку, как он. Я очень рад, что он тоже вернулся к нам после болезни, сыграл, хоть и не на своей позиции, но очень качественно. Приятно находиться с ним на поле.

– В команду пришел новый вингер – Шола Огундана, здорово начал играть в нынешнем сезоне Волошин, есть Ярмоленко, мы все понимаем, какая это фигура. Сейчас очень большая конкуренция на позиции вингера. Чувствуете ли вы это?

– Да, чувствуется. Но вы же понимаете, что мы играем в «Динамо». В позапрошлом году не было конкуренции, были только Ярмоленко, Волошин и я, остальные болели. В целом по одному человеку на позицию. Конечно, прикольно играть все матчи, но я понимаю, что в таком клубе, как «Динамо», конкуренция всегда будет. Если ты не будешь показывать уровень, придет тот, кто будет. Сюда очень много ребят хотят попасть. Можете спросить у парней из «Кривбасса». У них много работы впереди, желаю, чтобы они почувствовали, как это – играть в таком клубе. Это нормально, что есть конкуренция, ребята молодые.

Мы уже немного старше, немного опытнее. Приходят молодые ребята, как Волошин, Шола. Я в очень хороших отношениях и с ними, и с Андреем Ярмоленко, поэтому рад, когда у них идет игра. Вижу, как Назар Волошин меня обнимает, радуется за меня. Так что это здоровая конкуренция, которая и меня, и его будет двигать вперед.

– Сегодня в игре команды чувствовалась уверенность и легкость, которых не хватало в последних матчах. Что изменилось сегодня, почему «Динамо» выглядело настолько свободно?

– Мы с Пихаленком говорили, что, как раньше – выйти в футбольчик поиграть, победить на классе, как показала жизнь, уже не работает. Нужно выходить играть в мужской футбол. Сначала даже не просто не уступить, а выигрывать микро-дуэли в защите, в центре поля. А моментов у нас всегда много. Так что я думаю, что сегодня именно это сыграло очень важную роль. Как уверенность добывается? Выиграл первый эпизод, второй, где-то пробил, обыграл, забил, а у «Кривбасса» наоборот, чувствовалась нервозность.

Очень трудно поддерживать стабильность. Чем стабильнее играешь, тем у тебя, как у игрока, выше уровень. А когда ты сыграл одну игру хорошо, две плохо, потом снова хорошо, такие спады – это не очень хорошо. Сейчас нам нужно почувствовать эту стабильность. Мы понимаем, что впереди еще много работы. Не хочется сейчас много говорить, а хочется выходить на следующие игры, например, с «Шахтером», и доказывать все на футбольном поле.

– Как вы думаете, неудачная полоса уже позади?

– Мы не знаем, что будет завтра. Всем хотелось бы, чтобы «Динамо» всегда играло так, как сегодня. За этим стоит очень тяжелая работа. Мы работали, но что-то не получалось. Сегодня получилось. Будем стараться, чтобы и в следующих играх получалось – и с «Шахтером», и дальше, в еврокубках. Я хочу это пообещать, но посмотрим, как будет. Мы будем делать все, что от нас зависит.

– При счете 3:0 последние минуты проходили уже спокойнее?

– Да, конечно, спокойнее. Где-то на подсознании была мысль о предыдущих матчах, плюс усталость, плюс дорога. Я не хочу на этом акцентировать внимание, но это чувствовалось. Когда счет 3:0 или 4:0, конечно, чувствуешь себя немного спокойнее.

– Не было ли мысли, что при счете 3:0 вас, Буяльского, Ярмоленко, других основных футболистов могут заменить, чтобы вы готовились к важным матчам с «Шахтером»?

– Я не играл последние игры, месяц пропустил. Мне было тяжело, ведь я еще не находился в лучшей физической форме. Ярмоленко, думаю, тоже хочет играть каждый матч. Мы видим по его эмоциям, что он не очень доволен, когда его меняют. Он любит футбол. Возможно, сегодня особенно не было кому сыграть на флангах… Лично для меня, например, очень хорошо, что сыграл все 90 минут. Нужно было действовать немного осторожнее, чтобы не получить красную карточку, потому что у меня уже было предупреждение. Но я рад, что меня ничего не беспокоит на данный момент.

– Насколько фактор Ярмоленко важен для «Динамо»?

– У него летом заканчивается контракт, не знаю, будет ли он спортивным директором или нет, и вообще, кем он будет, но это очень хороший, добрый человек, который очень много помогает, как на поле, так и вне его. Интересно расспросить его о каких-то историях из его футбольной карьеры. Его роль очень велика. Сегодня он говорил речь перед матчем, когда победили «Шахтер» – тоже говорил. Я не знаю, как это работает (улыбается). Он умеет найти слова, которые внутри команды что-то переключают.

– Впереди тяжелая и ответственная неделя, два матча с «Шахтером». Насколько эта победа добавляет морального подъема? Чего вообще ожидаете от этих матчей? Насколько тяжело будет играть с «Шахтером», учитывая логистику и плотность матчей?

– Давайте логистику опустим, не хочу об этом говорить, потому что «Шахтер» тоже ездит. Конечно, когда ты побеждаешь «Кривбасс», команду, которая шла на первом месте, конечно, это добавляет тебе уверенности. Но и «Шахтер» тоже победил и подходит к нашим встречам в такой же форме, как и мы. Чем становишься старше, тем больше ждешь таких матчей, как с «Шахтером», «Кривбассом», «Полесьем», потому что «Динамо» – «Шахтер» – это афиша, в отличие от матчей с командами, которые находятся ниже в турнирной таблице. И когда они есть, то это супер, играем в Киеве, будет много людей. Это, конечно, большая ответственность для команды, футболистов, тренерского штаба. Повторюсь, мы будем делать все от себя зависящее, чтобы добиться положительного результата.

– В еврокубках, как и в прошлом сезоне, начинается неудачная серия. Такое впечатление, что «Динамо» в чемпионате и на евроарене немного разное. В чем причина, на ваш взгляд?

– Я с вами согласен. Если честно, даже не знаю. Бывает, с ребятами это обсуждаем, когда в купе едем, чай пьем. Психологическое состояние, конечно, не лучшее, особенно после пяти ничьих и большого количества критики, причем заслуженной. Но, честно, не знаю, что не так.

Тренируешься так же, выкладываешься одинаково, но мы же сами видим, как играем. Ноль ударов в створ ворот, качество не то. Я считаю, что с прошлого сезона мало что изменилось. Да, ушли Ванат и Бущан, но эти изменения не глобальные. Думаю, дело больше в психологии. Также нужно больше раскованности. Мы умеем обыгрывать, забирать мяч, но, когда ты выходишь на поле и на второй минуте пропускаешь от «Самсунспора»… Я смотрел по телевизору, потому что заболел, и внутри меня все кипело. Я понимаю, как ребятам и тренерскому штабу.

У нас есть еще матчи впереди. Нужно исправлять эту ситуацию. Мы смотрим и читаем, что о нас говорят, признаем, что это заслуженно. Мы же не дураки, все понимаем, трезво смотрим на эту ситуацию. Но есть, что есть. Хочется не словами, а делом, своей игрой дать ответ всем критикам, потому что это задевает. Все в наших ногах и в наших руках, хочется, чтобы о «Динамо» говорили, что это прежде всего чемпион Украины, который играет за свою страну на евроарене.