СМИ назвали фактор, который может помешать Шахтеру вернуть футболиста

Донецкий «Шахтер» прорабатывает возможность возвращения зимой в ряды первой команды 28-летнего центрального полузащитника Майкона, который с весны 2022 года на правах аренды выступает за «Коринтианс».

У бразильского клуба имеется долг в размере 1 миллиона евро по предыдущим арендным договорам с «горняками», из-за чего украинцы не проявляют большой заинтересованности в еще одной аренде, но готовы к продаже Майкона.

«Коринтианс» не имеет средств на выкуп футболиста и рассчитывает вновь согласовать аренду, чему может поспособствовать фактор очередного разрешения от ФИФА. Сообщается, что ныне иностранные футболисты, подписывавшие контракты с украинскими клубами до начала полномасштабной фазы войны против россии сохраняют возможность применения Annexe 7 ФИФА до июня 2026 года.

В «Шахтере» считают, что возвращение Майкона было бы «полезным для клуба», но понимают, что решение ФИФА является для них проблемой.

Сам Майкон в настоящий момент хорошо ладит с главным тренером «Коринтианса», а его агентов связывают хорошие рабочие отношения с руководством «тимау», что может стать дополнительным фактором в пользу новой аренды футболиста.

Как бы там ни было, но пока «Коринтианс» не предпринимал никаких существенных шагов относительно Майкона, аренда по которому у клуба действует до 31 декабря.

Отметим, что контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2027 года.