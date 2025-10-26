Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СМИ назвали фактор, который может помешать Шахтеру вернуть футболиста
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 21:58 |
330
0

СМИ назвали фактор, который может помешать Шахтеру вернуть футболиста

В деле Майкона все не так просто…

26 октября 2025, 21:58 |
330
0
СМИ назвали фактор, который может помешать Шахтеру вернуть футболиста
ФК Коринтианс. Майкон

Донецкий «Шахтер» прорабатывает возможность возвращения зимой в ряды первой команды 28-летнего центрального полузащитника Майкона, который с весны 2022 года на правах аренды выступает за «Коринтианс».

У бразильского клуба имеется долг в размере 1 миллиона евро по предыдущим арендным договорам с «горняками», из-за чего украинцы не проявляют большой заинтересованности в еще одной аренде, но готовы к продаже Майкона.

«Коринтианс» не имеет средств на выкуп футболиста и рассчитывает вновь согласовать аренду, чему может поспособствовать фактор очередного разрешения от ФИФА. Сообщается, что ныне иностранные футболисты, подписывавшие контракты с украинскими клубами до начала полномасштабной фазы войны против россии сохраняют возможность применения Annexe 7 ФИФА до июня 2026 года.

В «Шахтере» считают, что возвращение Майкона было бы «полезным для клуба», но понимают, что решение ФИФА является для них проблемой.

Сам Майкон в настоящий момент хорошо ладит с главным тренером «Коринтианса», а его агентов связывают хорошие рабочие отношения с руководством «тимау», что может стать дополнительным фактором в пользу новой аренды футболиста.

Как бы там ни было, но пока «Коринтианс» не предпринимал никаких существенных шагов относительно Майкона, аренда по которому у клуба действует до 31 декабря.

Отметим, что контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до конца 2027 года.

По теме:
ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
БЕЛИК: «Почему-то считали, что для победы достаточно катать мяч»
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Trivela
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Футбол | 26 октября 2025, 00:27 1
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»

Легенда «горняков» рассказал правду о путине

Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Футбол | 26 октября 2025, 19:29 12
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону

«Сливочные» увеличивают отрыв в чемпионате

Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Футбол | 26.10.2025, 21:29
Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 20
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 10
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем