Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 23:22 |
Андрей Ярмоленко готовился к матчу с «Кривбассом» с юношами

ФК Динамо. Александр Шовковский

Александр Шовковский после победы над «Кривбассом» рассказал о кадровых проблемах и отметил, что Андрей Ярмоленко к этому матчу готовился с «Динамо» U-19, так как перенес болезнь.

«Вы знаете, что у нас достаточно травмированных. Тымчик сегодня был в заявке, но после восстановления от травмы он провел только две с половиной тренировки, причем полторы из них – «Динамо U-19».

Травмированы Дубинчак, Беловар, Шапаренко.

Ярмоленко только что вернулся после болезни и только вчера тренировался с нами, а до этого работал с «Динамо U-19», чтобы у него была не только беговая работа, но и чувство командных действий.

Что касается Михавко, то у нас обязательно будет ротация и Тарас свое игровое время на поле будет получать. Сегодня Вивчаренко попросил замену, почувствовав дискомфорт. Мы до матча договаривались с игроками, что в ситуации, когда сложно играть через два дня на третий, нужно сразу же говорить, если возникнут какие-то ощущения. Вот, Волошин, например, в прошлом матче ничего не сказал о том, что у него появились дискомфортные ощущения, а потом выяснилось, что он повредил заднюю поверхность бедра. И теперь он пропустит не менее недели», – сказал Шовковский.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Дмитрий Бандерас Источник: Динамомания
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
я уже гомерически хохочу над работой отдела донецкой пропаганды
Ответить
+3
sahka1981
І Тимчика також.
Ответить
+1
