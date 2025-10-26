Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19

Александр Шовковский после победы над «Кривбассом» рассказал о кадровых проблемах и отметил, что Андрей Ярмоленко к этому матчу готовился с «Динамо» U-19, так как перенес болезнь.

«Вы знаете, что у нас достаточно травмированных. Тымчик сегодня был в заявке, но после восстановления от травмы он провел только две с половиной тренировки, причем полторы из них – «Динамо U-19».

Травмированы Дубинчак, Беловар, Шапаренко.

Ярмоленко только что вернулся после болезни и только вчера тренировался с нами, а до этого работал с «Динамо U-19», чтобы у него была не только беговая работа, но и чувство командных действий.

Что касается Михавко, то у нас обязательно будет ротация и Тарас свое игровое время на поле будет получать. Сегодня Вивчаренко попросил замену, почувствовав дискомфорт. Мы до матча договаривались с игроками, что в ситуации, когда сложно играть через два дня на третий, нужно сразу же говорить, если возникнут какие-то ощущения. Вот, Волошин, например, в прошлом матче ничего не сказал о том, что у него появились дискомфортные ощущения, а потом выяснилось, что он повредил заднюю поверхность бедра. И теперь он пропустит не менее недели», – сказал Шовковский.