Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»

Тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции проанализировал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» в девятом туре Английской Премьер-лиги (1:0). Решающий мяч в матче забил Эберечи Эзе, который летом перешел из состава «орлов».

«Я только что сказал ребятам, что, вероятно, ценю эту победу больше, чем любую другую в этом сезоне, потому что мы знали, насколько она сложная после игры каждые три дня. У нас также была большая возможность благодаря событиям этого уикенда, и я знал, что мы играем против команды, которая, на мой взгляд, в последнее время была одной из лучших по организации, по тому, как они могут раздражать соперника, и в момент, когда ты теряешь концентрацию, они это наказывают.

Нам удалось быть очень стабильными, играя так, как мы должны играть. В первом тайме мы немного застряли, но нашли способ забить гол, а во втором тайме атаковали лучше и были более плавными. Но при счете 1:0 мы знали, что придется терпеть, потому что любая команда в этом сезоне должна забивать голы, чтобы побеждать соперников, поэтому сохранить сухой результат – очень важно.

Поддержка фанатов? Были моменты, когда я описывал, как Рикки шёл в подкат, Юрриен – то же самое, как Виктор гонялся за каждым мячом. Некоторые индивидуальные действия с мячом также улучшаются, на мой взгляд. Болельщики играли вместе с нами, и это делает большую разницу, поэтому им огромное спасибо.

Большая заслуга сопернику за сложный первый тайм, потому что когда мы пытались что-то сделать, они подстраивались. Их организация такова, что они не бросаются на мяч, не реагируют на провокации. Два крайних игрока в обороне очень агрессивны, поэтому найти пространство трудно, а когда они отбирают мяч, у них есть точка опоры – Матета и два бегуна, и нужно быть очень дисциплинированным, потому что если потеряешь концентрацию, в дополнение к двум фулбекам можно сильно оголиться. Я сказал ребятам: «Матч будет длинным, нужно быть эмоционально стабильными, очень прямыми в атаке, потому что возможностей не так много».

Травмы? Первая – Салиба, его пришлось заменить после первого тайма. Деклан страдал еще с первого тайма из-за удара, который он получил, а Калафиори – посмотрим, как будет дальше.

Знали ли про поражение «Ман Сити»? Нет, я не знал. Узнал только в конце матча. Думаю, большинство игроков тоже не знали, потому что телефоны им не разрешены на перерыве. Возможно, кто-то из персонала мог сообщить, но это был позитивный уикенд для нас, особенно потому, что мы сделали то, что должны, и это показывает сложность лиги и насколько трудно выигрывать такие матчи.

Гол Эзе? Ударить по мячу так, как он сделал, очень похоже на то, как он забивал в прошлом году, но против нас с того углового, прямо в штангу. Он способен делать это против команды, которая защищается физически плотно, не оставляет пространства – нужно создавать хаос или открывать пространство, и он отлично использовал мяч и забил гол.

В его реакции я не заметил никакой разницы. Он всегда спокоен перед игрой, всегда с большой улыбкой. Он очень хочет играть, и я не заметил ничего другого. Возможно, внутри для него это было особенное, потому что он долго был в клубе, испытывает сильные чувства и благодарность «Кристал Пэласу», и сегодня для него был очень особенный матч.

Сегодня ему было нелегко, так против бывших клубов играют большие футболисты, и он безусловно большой игрок. Надеюсь, это даст ему уверенность и стимул создавать еще много таких моментов, потому что именно такие моменты иногда определяют сезон.

Мартинелли и травма? Нужно проверить, он немного ощущал дискомфорт, сказал, что что-то чувствует. Мы не знаем, мышечная это проблема или нет, поэтому завтра будет больше новостей.

Теперь объясню, почему заменили Букайо Сака: он болел, не тренировался полноценно, поэтому мы не знали, будет ли готов. Он приложил большие усилия, чтобы быть доступным сегодня. Врач помог нам максимально подготовить его, поэтому он смог сыграть несколько минут. Чем дольше шла игра, тем больше он бы утомлялся и рисковал травмой, а мы не хотели этого рисковать.

В турнирной таблице мы там, где есть. Это наша заслуга, потому что мы были очень последовательны, но зная сложность каждого матча. Рано говорить о чем-то глобальном, поэтому просто продолжаем делать то, что делаем хорошо, но есть что улучшать, чтобы иметь больше гарантий.

Победа со стандарта? Не важно, насколько это сложно, я думаю, все голы имеют одинаковую ценность. Мы замечаем, что физическая игра становится интенсивнее, методы эффективнее, и игра становится сложнее, потому что можно ограничивать пространство. Нужно находить разные способы забивать, и я считаю, что все над этим работают», – сказал Артета.