Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0. Канониры – первые в АПЛ. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
26.10.2025 16:00 – FT 1 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 октября 2025, 19:56 | Обновлено 26 октября 2025, 19:58
82
0

Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0. Канониры – первые в АПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

26 октября 2025, 19:56 | Обновлено 26 октября 2025, 19:58
82
0
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0. Канониры – первые в АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

Команды определили сильнейшего на известной арене «Эмирейтс Стэдиум».

В лондонском дерби был забит всего один мяч: на 39-й минуте Эберечи Эзе поразил ворота бывшего клуба и принес «Арсеналу» победу – 1:0.

«Арсенал» после матча закрепился на первом месте в турнирной таблице (22 очка), «Кристал Пэлас» – 10-й (13 очков).

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Эзе, 39

Видео голов и обзор матча:

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал).
По теме:
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Кристал Пэлас Эберечи Эзе видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26 октября 2025, 19:57 80
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу

Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского

Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
Футбол | 26 октября 2025, 20:12 2
Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча
Реал – Барселона – 2:1. Первое Эль Класико сезона. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча десятого тура Ла Лиги 2025/26

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26.10.2025, 15:34
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем