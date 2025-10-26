Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0. Канониры – первые в АПЛ. Видео голов и обзор
В воскресенье, 26 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».
Команды определили сильнейшего на известной арене «Эмирейтс Стэдиум».
В лондонском дерби был забит всего один мяч: на 39-й минуте Эберечи Эзе поразил ворота бывшего клуба и принес «Арсеналу» победу – 1:0.
«Арсенал» после матча закрепился на первом месте в турнирной таблице (22 очка), «Кристал Пэлас» – 10-й (13 очков).
АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: Эзе, 39
