В воскресенье, 26 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

Команды определили сильнейшего на известной арене «Эмирейтс Стэдиум».

В лондонском дерби был забит всего один мяч: на 39-й минуте Эберечи Эзе поразил ворота бывшего клуба и принес «Арсеналу» победу – 1:0.

«Арсенал» после матча закрепился на первом месте в турнирной таблице (22 очка), «Кристал Пэлас» – 10-й (13 очков).

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 26 октября

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Эзе, 39

Видео голов и обзор матча: