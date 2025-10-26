Наставник ЛНЗ рассказал о травме лидера и предстоящем матче в Кубке Украины

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, насколько серьезна травма Романа Дидыка, из-за которой он попросил замену в матче 10-го тура с «Металлистом 1925», и будет ли ротация состава в кубковом поединке с его бывшей командой – «Рухом».

«К сожалению, на данный момент еще сложно дать исчерпывающий ответ относительно травмы Дидыка. Его ждет дополнительное обследование, и только тогда клубный медперсонал уточнит, когда он вернется в строй. Для нас это очень важно, ведь Роман – ценный игрок, который может качественно сыграть как в обороне, так и в опорной зоне полузащиты. Остается надеяться, что с Дидыком все будет в порядке.

Будет ли ротация состава на кубковый матч с «Рухом», который пройдет в Черкассах 29 октября? Еще не определился, ведь на кону путёвка в четвертьфинал, и здесь нельзя легкомысленно относиться. Но я не собираюсь изменять своему принципу: играть будут только сильнейшие».

