Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник ЛНЗ рассказал о травме лидера и предстоящем матче в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 19:41 | Обновлено 26 октября 2025, 19:43
589
0

Наставник ЛНЗ рассказал о травме лидера и предстоящем матче в Кубке Украины

Впереди у лидера УПЛ – кубковое испытание

26 октября 2025, 19:41 | Обновлено 26 октября 2025, 19:43
589
0
Наставник ЛНЗ рассказал о травме лидера и предстоящем матче в Кубке Украины
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, насколько серьезна травма Романа Дидыка, из-за которой он попросил замену в матче 10-го тура с «Металлистом 1925», и будет ли ротация состава в кубковом поединке с его бывшей командой – «Рухом».

«К сожалению, на данный момент еще сложно дать исчерпывающий ответ относительно травмы Дидыка. Его ждет дополнительное обследование, и только тогда клубный медперсонал уточнит, когда он вернется в строй. Для нас это очень важно, ведь Роман – ценный игрок, который может качественно сыграть как в обороне, так и в опорной зоне полузащиты. Остается надеяться, что с Дидыком все будет в порядке.

Будет ли ротация состава на кубковый матч с «Рухом», который пройдет в Черкассах 29 октября? Еще не определился, ведь на кону путёвка в четвертьфинал, и здесь нельзя легкомысленно относиться. Но я не собираюсь изменять своему принципу: играть будут только сильнейшие».

Ранее капитан ЛНЗ Назарий Муравский рассказал о победе над «Металлистом 1925».

По теме:
Динамо – Кривбасс – 4:0. Конец ничейной серии. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Дидык Металлист 1925 Кубок Украины по футболу Рух Львов Металлист 1925 - ЛНЗ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26 октября 2025, 02:26 0
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»

Британец может выйти в ринг против Александра Усика

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.10.2025, 15:10
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Футбол | 26.10.2025, 20:22
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Футбол | 26.10.2025, 00:27
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 10
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем