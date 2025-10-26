Капитан ЛНЗ: «Надеюсь, он как можно скорее вернется в команду»
Назарий Муравский рассказал о победе над Металлистом 1925
Капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 (1:0) в десятом туре УПЛ.
– Поздравляю с победой, коротко о сегодняшнем победном матче над Металлистом 1925.
– Очень важная победа. Ожидали, что будет очень трудная игра: квалифицированная команда, хорошо подобранные игроки. Поэтому все победой довольны и рады, что очень важны три очка.
– Все ли удалось, что вы планировали на этот матч?
– Наверное, не все. Первый тайм был немного нервен с нашей стороны, но ребята смогли проявить характер в нужный момент и одержать победу. Это самое главное.
– Эпизод с Дидиком – известно, что с ним? Что-нибудь серьезное или нет?
– Что-то с ключицей. Но я надеюсь, что будет все хорошо с ним и он как можно скорее вернется в команду, – сказал Муравский.
