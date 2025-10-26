Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан ЛНЗ: «Надеюсь, он как можно скорее вернется в команду»
Украина. Премьер лига
Капитан ЛНЗ: «Надеюсь, он как можно скорее вернется в команду»

Назарий Муравский рассказал о победе над Металлистом 1925

Капитан ЛНЗ: «Надеюсь, он как можно скорее вернется в команду»
ФК ЛНЗ. Назарий Муравский

Капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 (1:0) в десятом туре УПЛ.

– Поздравляю с победой, коротко о сегодняшнем победном матче над Металлистом 1925.

– Очень важная победа. Ожидали, что будет очень трудная игра: квалифицированная команда, хорошо подобранные игроки. Поэтому все победой довольны и рады, что очень важны три очка.

– Все ли удалось, что вы планировали на этот матч?

– Наверное, не все. Первый тайм был немного нервен с нашей стороны, но ребята смогли проявить характер в нужный момент и одержать победу. Это самое главное.

– Эпизод с Дидиком – известно, что с ним? Что-нибудь серьезное или нет?

– Что-то с ключицей. Но я надеюсь, что будет все хорошо с ним и он как можно скорее вернется в команду, – сказал Муравский.

Назарий Муравский ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Металлист 1925 - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
