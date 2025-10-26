«Кудровка» на 72-й минуте выездного матча против «Шахтера» не реализовала удар с 11 метров, который мог стать историческим голом для клуба.

Голкипер «горняков» Дмитрий Ризник уверенно переиграл Дмитрия Коркишко: вратарь угадал угол и намертво зафиксировал мяч в руках.

После нереализованного пенальти команды продолжили матч, который выиграл «Шахтер» – 3:0.

ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру