Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 17:05 | Обновлено 26 октября 2025, 17:07
564
0

ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру

Дмитрий угадал угол и поймал намертво мяч

26 октября 2025, 17:05 | Обновлено 26 октября 2025, 17:07
564
0
ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

«Кудровка» на 72-й минуте выездного матча против «Шахтера» не реализовала удар с 11 метров, который мог стать историческим голом для клуба.

Голкипер «горняков» Дмитрий Ризник уверенно переиграл Дмитрия Коркишко: вратарь угадал угол и намертво зафиксировал мяч в руках.

После нереализованного пенальти команды продолжили матч, который выиграл «Шахтер» – 3:0.

ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру

По теме:
Кауан Элиас стал лучшим бразильским бомбардиром Шахтера в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Шахтер - Кудровка Дмитрий Ризнык пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26 октября 2025, 01:45 41
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика

Победу во встрече одержал британец

Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26 октября 2025, 16:58 0
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 октября проходит матч 10-го тура УПЛ

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Футбол | 26.10.2025, 12:00
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Футбол | 25.10.2025, 19:56
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
25.10.2025, 05:05 1
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем