Украина. Премьер лига26 октября 2025, 17:05
564
0
ВИДЕО. Ризнык – стена. Кудровка не забила пенальти Шахтеру
Дмитрий угадал угол и поймал намертво мяч
«Кудровка» на 72-й минуте выездного матча против «Шахтера» не реализовала удар с 11 метров, который мог стать историческим голом для клуба.
Голкипер «горняков» Дмитрий Ризник уверенно переиграл Дмитрия Коркишко: вратарь угадал угол и намертво зафиксировал мяч в руках.
После нереализованного пенальти команды продолжили матч, который выиграл «Шахтер» – 3:0.
