Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 16:38 | Обновлено 26 октября 2025, 16:42
Экс-арбитр ФИФА оценил назначение на матч Динамо судьи из Киевской области

Как избежать конфликта интересов?

26 октября 2025, 16:38
Экс-арбитр ФИФА оценил назначение на матч Динамо судьи из Киевской области
ФК Динамо Киев. Николай Балакин

В нашем футболе с недавних пор случается, что матч с участием той или иной команды судит арбитр с географической принадлежностью к тому же городу или области. Подобное назначение затронуло и поединок 10-го тура Премьер-лиги «Динамо» (Киев) – «Кривбасс» (Кривой Рог), который доверено провести представителю Киевской области Николаю Балакину.

Насколько верна по этическим соображениям такая практика и не дает ли она основания для инсинуаций по поводу конфликта интересов, корреспондент Sport.ua поинтересовался у одного из авторитетных специалистов, экс-сарбитра ФИФА Мирослава Ступара.

– Я не знаю, как сейчас определяют, кому судить тот или иной матч, однако уже не впервые киевские арбитры проводят матчи с участием «Динамо», – сказал он. – В этой ситуации можно сказать, что если смотреть с географической точки зрения, то может иметь место основание для конфликта интересов. Но с другой стороны, никакого другого отношения к «Динамо» Николай Балакин не имеет. И все же я считаю, чтобы не было каких-либо инсинуаций по этому поводу, лучше избегать таких назначений. Есть ведь возможность назначить другого судью. Но, по-видимому, Комитет арбитров УАФ считает по-своему. Возможно, руководствуясь тем фактом, что «Динамо» – «Кривбасс» – это матч с участием лидеров, поэтому судить его должен один из лучших рефери. На сегодняшний день именно таким Балакин и считается.

– Когда вы были действующим арбитром, в советское время подобные назначения считались нонсенсом. Да и в чемпионате Украины недавно было так же.

– Да, да, такого не могло быть априори. Но как говорят, все течет, все меняется. Впрочем, в то время, когда я еще играл в ивано-франковском «Спартаке» в классе «Б» (а было это в 60-х годах), на наш домашний матч приезжал судья из другого региона, а вот ассистенты были местные. В те времена еще было какое-то доверие, не наблюдалось вокруг этой темы никакого ажиотажа по поводу нейтральности и т.д. Но прошло определенное время и стало ясно, что такая практика неправильна и дает основания для всяческих подозрений, обвинений. Ведь в футболе вообще и в судействе в частности разное случается. В этой связи мне вспоминается один эпизод, когда в одном из домашних матчей моего «Спартака» ивано-франковский ассистент арбитра не поднял флажок по определению положения вне игры, которое было «на тоненького» – и гости забили мяч. Так после финального свистка третий секретарь Ивано-Франковского обкома партии зашел в судействую и «напихивал» нашему ассистенту.

Это было очень неприятно, ведь у человека в городе была своя работа, авторитет в обществе. А когда попадаешь в немилость партийным боссам, это нехорошо. Причем такие случаи были не единичными и касались не только Ивано-Франковска, но и любого города или региона страны. Повторюсь: через некоторое время в Москве это поняли и в Федерации футбола СССР решили, что должна быть нейтральность и равная удаленность всех членов судейской бригады к каждой из команд. Безусловно, это было верное решение. Ведь каждый арбитр или ассистент арбитра, проводивший матч с участием команды из своего города, чувствовал себя дискомфортно. И в данном случае я не верю, что Николаю Балакину все равно – «Динамо» или «Кривбасс». Он живет в Киеве, хоть и представляет Киевскую область. И как бы профессионально он ни исполнил свои обязанности, все равно может случиться так, что кого-то из участников матча он может не устраивать. Могут начаться дискуссии по его работе, а это очень неприятно. Во всяком случае, в психологическом плане арбитр может чувствовать себя так сказать в подвешенном состоянии.

Мирослав Ступар инсайд интервью Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Динамо - Кривбасс Николай Балакин
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
zaval1965
Динамо допоможе тільки зміна тренера,який в першу чергу поставить гру в звхисті.Поки що захист-це прохідний двір,плюс до цього не розуміння,що робити в нападі.Загальна картина-повний хаос в грі.
