Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 26 октября и начнется в 15:30 по Киеву

Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

26 октября, свой матч в рамках УПЛ проведут Шахтер Донецк и Кудровка. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» живо начали этот сезон, но сейчас игра команды не впечатляет. В чемпионате клуб идет вторым, отставая от лидера на одно очко. Свой последний матч УПЛ команда сыграла вничью против Полесья на выезде – 0:0. На этой неделе Шахтер играл в Лиге конференций, где уступил в формально домашнем матче польской Легии – 1:2, пропустив решающий мяч на последних секундах.

Пока ситуация не катастрофическая, но вполне очевидно, что сейчас «горняки» далеки от своих лучших кондиций. Арда Туран должен преодолеть со своими подопечными такой непростой период. Во всех турнирах Шахтер не побеждает уже три матча кряду. Победа в предстоящем матче теоретически позволит даже выйти на первую строчку.

Кудровка

Дебютант пытается привыкнуть к элите украинского футбола, далеко не все получается, но и задачи у клуба должны быть скромными. Даже текущее 11 место выглядит неплохо, однако, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре команда сыграла вничью дома с Металлист 1925, что можно считать хорошим результатом, учитывая, что соперник котировался фаворитом.

В последних шести турах чемпионата Кудровка одержала одну победу. От клуба никто не ждал феноменальных результатов. Основная цель выглядит очевидной, сохранить прописку в элитном дивизионе. Предстоящий матч большое испытание для футболистов, здесь важно не перегореть психологически.

Прогноз

Соперников сложно сравнивать в плане статуса, ведь встречается мощный гранд против дебютанта.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,16, ничья – 7,58, победа Кудровки – 16,28.

Ранее команды между собой не играли, что вполне логично. «Горняки безоговорочные фавориты, они должны без проблем брать три очка. Рискну поставить на успех Шахтера с форой -2 гола за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
26 октября 2025 -
15:30
Кудровка
Фора Шахтера (-2) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
