26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги
26 октября в 18:00 будет проведен матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевское Динамо и криворожский Кривбасс встретятся на столичной арене Динамо им. В.Лобановского.
Турнирное положение на утро дня матча: ЛНЗ (20 очков), Полесье, Кривбасс (по 19), Шахтер (18), Динамо (17), Металлист 1925 (16).
Николай Балакин из Киевской области назначен главным арбитром поединка Динамо – Кривбасс.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Видеотрансляцию матча проводит YouTube-канал FC Dynamo
