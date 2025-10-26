Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 10:54 | Обновлено 26 октября 2025, 10:57
440
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс

26 октября в 18:00 состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2025, 10:54 | Обновлено 26 октября 2025, 10:57
440
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
Коллаж Sport.ua

26 октября в 18:00 будет проведен матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо и криворожский Кривбасс встретятся на столичной арене Динамо им. В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение на утро дня матча: ЛНЗ (20 очков), Полесье, Кривбасс (по 19), Шахтер (18), Динамо (17), Металлист 1925 (16).

Николай Балакин из Киевской области назначен главным арбитром поединка Динамо – Кривбасс.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс

Видеотрансляцию матча проводит YouTube-канал FC Dynamo

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Василий КОБИН: «Мы нашли Виталию Фарасеенко позицию»
Вторая лига. 15-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26 октября 2025, 08:33 5
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне

Уордли сумел нокаутировать Паркера

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
Футбол | 26.10.2025, 10:59
«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 32
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 28
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем