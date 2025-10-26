26 октября в 18:00 будет проведен матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо и криворожский Кривбасс встретятся на столичной арене Динамо им. В.Лобановского.

Турнирное положение на утро дня матча: ЛНЗ (20 очков), Полесье, Кривбасс (по 19), Шахтер (18), Динамо (17), Металлист 1925 (16).

Николай Балакин из Киевской области назначен главным арбитром поединка Динамо – Кривбасс.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс

Видеотрансляцию матча проводит YouTube-канал FC Dynamo