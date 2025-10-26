ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, достигшим статуса миллиардера, согласно последнему рейтингу Bloomberg Billionaires Index, который оценил состояние португальской звезды примерно в 1,4 миллиарда долларов.

40-летний нападающий добился финансового успеха после подписания нового контракта с саудовским клубом в июне, стоимость которого, по сообщениям, превышает 400 миллионов долларов. Bloomberg сообщает, что с 2002 по 2023 год Роналду заработал более 550 миллионов долларов только на зарплате, а также получал около 18 миллионов долларов в год по десятилетнему контракту с Nike и свыше 175 миллионов долларов благодаря рекламным соглашениям с Armani, Castrol и другими брендами.

Переход Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср» в 2023 году уже сделал его самым высокооплачиваемым футболистом в истории, с годовой зарплатой около 237,5 миллиона долларов, не считая бонусов и 15-процентной доли в саудовском клубе.

Для сравнения, аргентинский нападающий Лионель Месси из «Интер Майами» заработал более 600 миллионов долларов зарплаты до вычета налогов за свою карьеру.

Статус миллиардера помещает Роналду в редкую категорию спортсменов, куда входят баскетболисты Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс, гольфист Тайгер Вудс и теннисист Роджер Федерер.

Сам Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Его контракт с «Аль-Наср» действует до лета 2027 года.