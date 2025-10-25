Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Это и есть главное разочарование»
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 23:20 |
215
0

Украинский специалист прокомментировал матч с «Полесьем»

ФК Оболонь. Александр Антоненко

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 0:4 уступили «Полесью»:

– Александр Сергеевич, ваше мнение о сегодняшнем матче?

– Мнение отрицательное. Поздравляю «Полесья» с победой. Мы сработали не так, как планировали. Примерно первые тридцать минут было то, что мы хотели видеть, но потом где-то недоработали.

– Если бы вы могли переиграть этот матч, что бы изменили?

– Нужно пересмотреть игру. Мы готовились под структуру «Полесья», но, к сожалению, не все удалось. Если бы была возможность переиграть, возможно, что-то и изменили бы – и в схеме, и в составе. Но так спонтанно сказать трудно.

– Вы часто подбираете состав под соперника. Сегодня не угадали или против этого Полесья это было невозможно?

– Я бы не сказал, что не угадали с составом. Все игроки могут сыграть и в одной, и в другой схеме. Есть те, кто делает это лучше, а есть те, кому сложнее. Здесь дело не в составе, а, скорее, в моих недоработках.

– Какой основной вывод можно сделать после матча?

– Могу сказать честно – 0:4, это главный вывод. Но окончательные причины поймем только после детального анализа.

– В первом тайме, особенно с 15-й по 30-ю минуту, команда действовала активно, создавала моменты, но после пропущенного гола игра посыпалась. Этот эпизод стал переломным моментом?

– «Полесье», когда забивает, не останавливается – они продолжают играть в свой футбол, не отдают мяча сопернику. Их можно обыграть только в другом ключе, но не в их схеме. Они совершенствуют свою структуру, мы это видим и анализируем. Вы видите их последние игры, сначала им было тяжело, но потом все наладилось. То, что счет был уже 1:0, гандикап, для них это было неплохо. До 30-й минуты мы выполняли план, потом что-то сломалось. Это моя ошибка, мы разберем, почему так произошло. Примерно понимаю причину, но нужно все пересмотреть внимательно.

– Что сегодня разочаровало больше всего? Возможно, оборона?

– Счет 0:4 – это и есть главное разочарование. Для меня лично, для команды и для наших болельщиков. Оборона? Не могу сказать, что кто-то играл неуверенно, скорее неуверенной была моя работа в подготовке к этому матчу.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье пресс-конференция Александр Антоненко
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
