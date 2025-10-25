Украинское дерби в Турции. Трабзонспор спокойно переиграл Эюпспор
Команда Батагова, Сикана и Зубкова обыграла коллектив со Степаненко
25 октября состоялся матч десятого тура чемпионата Турции между клубами «Трабзонспор» и «Эюпспор».
Команды встретились в городе Трабзон на стадионе «Папара Парк».
С первых минут в стартовом составе «Трабзонспора» вышли украинцы Александр Зубков и Арсений Багатов. Третий представитель Украины, Данило Сикан, появился на поле под занавес матча.
А на 65-й минуте на замену вышел Тарас Степаненко, который во второй раз в сезоне сыграл за «Эюпспор».
Уверенную победу в матче одержал «Трабзонспор»: хозяева поля забили два мяча и удержали преимущество – 2:0.
В турнирной таблице «Эюпспор» – 15-й (восемь очков), а вот «Трабзонспор» находится в лидерах: второе место и 23 балла.
Чемпионат Турции. 10-й тур, 25 октября
«Трабзонспор» – «Эюпспор» – 2:0
Голы: Фелипе Аугусто, 12, Улай, 51
