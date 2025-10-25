Тренер Руха прокомментировал ничью с Карпатами, которая завершилась дракой

Главный тренер «Руха» Иван Федик проанализировал матч против «Карпат» в десятом туре УПЛ, который завершился нулевой ничьей (0:0).

Не обошлось во львовском дерби без потасовки, которая вспыхнула в матче на последних минутах.

– Иван Зинонович, ничья с «Карпатами». Какой ваш анализ этой игры?

– Мы серьезно готовились к тяжелой встрече, ведь против нас выступала команда с качественными футболистами в составе. Поэтому мы делали акцент на индивидуальных качествах этих игроков, ведь знали, как они играют, и были к этому готовы.

Команда в какой-то мере отошла от привычного футбола, который мы хотим видеть, и пыталась поймать соперника на контратаках. Не могу сказать, что у нас было много моментов, но они были, особенно в конце матча – моменты Клайвера и Фаала. Нужно было попадать по воротам, тогда счет был бы другим. К сожалению, сегодня лишь ничья.

– Вы довольны результатом, исходя из того, как складывалась игра в целом?

– В первом тайме мы сыграли более строго. Мы провели два разных тайма, так как у нас были два разных плана на игру. В перерыве попытались скорректировать игру, чтобы забить гол. У нас было два хороших момента и несколько полу-шансов. Нужно реализовывать эти возможности, тогда результат был бы другим.

– Вам пришлось сделать вынужденную замену: травмировался Юрий Копина. Существенно ли это изменило ваши планы по изменению хода игры и какие замены проводились после этой потери?

– Когда игрок просит замену, игровой план сразу корректируется. У нас четверо игроков, которые вышли в составе, почти всю неделю не тренировались, поэтому на это мы тоже обращали внимание. Соответственно, их задачи в этом матче были изменены. В том числе это касалось и Копины: чтобы меньше подключался к атакам, но мог выдержать всю игру. К сожалению, он не доиграл матч из-за травмы. Но мы рады, что на поле вернулся Виталий Роман.