Поединок 10-го тура Ла Лиги 2025/26 начнется 26 октября в 17:15 по Киеву
25 октября состоится первое Эль Класико сезона 2025/26 – мадридский Реал проведет домашний матч 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.
Встреча состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Сесар Сото Градо.
Наставниками коллективов являются Хаби Алонсо (Реал) и Ханси Флик (Барселона). Для Алонсо это будет первое Эль Класико в карьере на посту главного тренера сливочных.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
