Реал Мадрид

25 октября состоится первое Эль Класико сезона 2025/26 – мадридский Реал проведет домашний матч 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Встреча состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Сесар Сото Градо.

Наставниками коллективов являются Хаби Алонсо (Реал) и Ханси Флик (Барселона). Для Алонсо это будет первое Эль Класико в карьере на посту главного тренера сливочных.

