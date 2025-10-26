Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2025 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 октября 2025, 01:11 |
366
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона

Поединок 10-го тура Ла Лиги 2025/26 начнется 26 октября в 17:15 по Киеву

26 октября 2025, 01:11 |
366
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона
Коллаж Sport.ua

25 октября состоится первое Эль Класико сезона 2025/26 – мадридский Реал проведет домашний матч 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Встреча состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет испанский рефери Сесар Сото Градо.

Наставниками коллективов являются Хаби Алонсо (Реал) и Ханси Флик (Барселона). Для Алонсо это будет первое Эль Класико в карьере на посту главного тренера сливочных.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал Мадрид – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь
ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал провокацию перед матчем с Реалом
Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала
Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
Футбол | 26 октября 2025, 00:55 1
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице

Георгий Судаков пережил первые неприятные комментарии в Бенфике

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25 октября 2025, 20:15 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 21
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем