Львовское дерби. Названы составы на матч Карпаты – Рух в УПЛ
Команды сыграют матч 10 тура УПЛ
В субботу, 25 октября, пройдет львовское дерби. Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Руха. Этот матч пройдет в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Владислав Лупашко и Иван Федык определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи поставили оптимальные 11-ки на игру.
Матч Карпаты – Рух запланировано на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.
