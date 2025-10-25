Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Львовское дерби. Названы составы на матч Карпаты – Рух в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 14:42 |
Львовское дерби. Названы составы на матч Карпаты – Рух в УПЛ

Команды сыграют матч 10 тура УПЛ

ФК Рух.

В субботу, 25 октября, пройдет львовское дерби. Карпаты на домашнем стадионе сыграют против Руха. Этот матч пройдет в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Владислав Лупашко и Иван Федык определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи поставили оптимальные 11-ки на игру.

Матч Карпаты – Рух запланировано на субботу, 25 октября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне УПЛ Карпаты занимают десятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 11 турнирных пунктов после девяти сыгранных матчей. Рух находится на 15 строчке с 6 баллами.

Стало известно, сколько зрителей посетит львовское дерби
Легионер Руха сравнил Пономарева и Федыка: «Дал много полезного»
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты Львов Рух Львов Иван Федык Владислав Лупашко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
