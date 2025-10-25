МБАППЕ: «На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч»

Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча против каталонской Барселоны, который состоится в 10-м туре испанской Ла Лиги.

«Это матч, который все хотят посмотреть. На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч.

Классико сравним разве что с большим матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет другого подобного матча. Мы не хотим просто играть, мы хотим победить», – сказал Мбаппе.

Матч Реал – Барселона запланирован на воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени.