Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч»
Испания
25 октября 2025, 12:54 |
163
0

Килиан ожидает матч против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча против каталонской Барселоны, который состоится в 10-м туре испанской Ла Лиги.

«Это матч, который все хотят посмотреть. На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч.

Классико сравним разве что с большим матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет другого подобного матча. Мы не хотим просто играть, мы хотим победить», – сказал Мбаппе.

Матч Реал – Барселона запланирован на воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
Жирона – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Ла Лига Реал - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
