МБАППЕ: «На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч»
Килиан ожидает матч против Барселоны
Лидер мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча против каталонской Барселоны, который состоится в 10-м туре испанской Ла Лиги.
«Это матч, который все хотят посмотреть. На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч.
Классико сравним разве что с большим матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет другого подобного матча. Мы не хотим просто играть, мы хотим победить», – сказал Мбаппе.
Матч Реал – Барселона запланирован на воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени.
