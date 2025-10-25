Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 октября 2025, 12:19
0

Эгоистичные неудачники. Джеррард объяснил провал золотого поколения Англии

В команде не было единства, а приезд в сборную не воспринимался как высшая почесть

Эгоистичные неудачники. Джеррард объяснил провал золотого поколения Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Если попросить искусственный интеллект дать определение термину “золотое поколение английского футбола”, то можно получить следующий ответ: “Золотое поколение” английского футбола ассоциируется с группой талантливых игроков, которые выступали за сборную Англии примерно в 2000-х годах, включая Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Джона Терри, Рио Фердинанда и Эшли Коула. Несмотря на наличие звезд, эта сборная так и не смогла выиграть крупный международный трофей».

Собственно говоря, это именно тот случай, когда нечего ни отнять, ни прибавить. Сборную Англии по футболу, когда в ее рядах выступали Джеррард, Лэмпард, Фердинанд, Терри, Скоулз и многие другие традиционно считали фаворитами практически на всех крупных международных турнирах, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы. Однако дальше четвертьфинальных стадий на этих соревнованиях “Три льва” в те годы так и не добирались, постоянно оставляя множество сожаления и разочарования у своих многочисленных поклонников не только на родине, но и по всему миру.

Сейчас, с высоты прожитых лет, ту сборную Англии можно назвать банальным сборищем примадонн. Собственно говоря, это определение не принадлежит автору этих строк. Это характеристика той команды “Трех львов”, которую дал ей в недавнем интервью легендарный экс-полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард – один из безоговорочных звезд «золотого поколения» английского футбола.

В общении со своим экс-коллегой по национальной команде Рио Фердинандом в рамках специального подкаста Джеррард прямо ответил на вопрос о причинах постоянных неудач той сборной Англии. Многие из них лежали на поверхности, но о некоторых фактах долгие годы болельщики и эксперты лишь перешептывались, делясь своего рода подозрениями, наблюдениями, мыслями, но не имея очевидных подтверждений того, что такой негатив действительно имел место в национальной команде.

“Мы были эгоистичными неудачниками”, – с ходу ошеломляет ответом Джеррард, дающий понять, что будет максимально искренним и объективным. “Мы не были друзьями, нас ничего не связывало. Мы не были командой. Мы так и не смогли стать по-настоящему сплоченной командой”.

“Почему мы не смогли создать столь необходимую ”химию" в раздевалке? Я не могу думать ни о чем другом, кроме незрелости или эгоизма. Сейчас я смотрю на Каррагера и Скоулза по телевизору, и мне кажется, что они лучшие друзья, причем уже целую вечность. То же самое можно сказать и о Гари Невилле. И, пожалуй, я чувствую себя ближе к тебе, Рио [Фердинанд], чем в годы нашей карьеры. Почему мы не были такими в 20, 21 или 23 года? Было ли это из-за проблемы с самолюбием? Из-за соперничества?" – задается вопросами Джеррард.

Getty Images. Cборная Англии перед четвертьфиналом Евро-2024 против Португалии

45-летний Стиви Джи добавляет, что буквально “ненавидел тренировочные сборы национальной команды Англии. Ненавидел свою комнату. Ненавидел атмосферу. Конечно, я получал огромное удовольствие от игры за сборную. Я гордился этим. И мне тоже нравились тренировки, но они длились всего полтора часа в день. В остальном я чувствовал себя потерянным. Были мы в Лондоне или где-то, скажем, в Румынии не имело значения. В любом городе в составе сборной я чувствовал себя не в своей тарелке. У меня не было никакой связи с товарищами по команде. Мне просто хотелось играть, тренироваться, а потом оказаться где-то еще”.

Хуже всего то, что в сборной Англии времен ее “золотого поколения”, которой можно было с легкостью выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы на PlayStation, даже если ваши навыки игры можно охарактеризовать исключительно как базовые, по признаниям Джеррарда царила весьма враждебная атмосфера между теми, кого болельщики и эксперты годами считали и называли лидерами коллектива.

“Да, в этой команде было что-то такое. Могу сказать, что речь идет о чем-то вроде ненависти. Возможно, это было проявлением незрелости. Но наш тренерский штаб должен был уделять больше внимания этому фактору, чтобы мы поняли, что должны оставить все позади и сосредоточиться на общей цели. Больше совместных занятий, больше отдыха, больше времени вместе”, – резюмировал Джеррард.

Это интервью вызвало большой резонанс среди болельщиков сборной Англии со стажем – тех, кто переживал за “Трех львов”, но не понимал, почему всякий раз этой команде не хватает сущей мелочи, чтобы сделать еще один шаг в направлении такого желанного трофея. После признаний Джеррарда стало очевидным, что “золотому поколению” английского футбола для успеха не хватило такой же особенной атмосферы внутри команды, которая была, скажем, в национальной сборной Италии на чемпионате мира-2006.

Уже после того, как Джеррард, Лэмпард, Фердинанд и многие другие представители “золотого поколения” завершили выступления на международном уровне, сборная Англии наконец-то показала, что может по праву считаться фаворитом почти любого розыгрыша чемпионата мира или чемпионата Европы.

В 2018 году обновленная сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта сделала первый шаг в направлении звания одной из сильнейших национальных команд мирового футбола. На мундиале “Три льва” добрались до полуфинала, где в драматической борьбе и лишь в дополнительное время проиграли хорватам (1:2). В матче за третье место разочарованная Англия проиграла еще и бельгийцам (0:2), зато затем выдала прекрасный результат на двух кряду чемпионатах Европы. В 2021-м (де-юре на Евро-2020) и 2024-м англичане добирались аж до финала, где всякий раз им вновь не хватало какой-то мелочи для трофея: сперва случилось поражение по пенальти от Италии, а затем – минимальный проигрыш с голом в самой концовке от Испании.

Однако команду Гарета Саутгейта, который оставался в должности главного тренера “Трех львов” восемь лет (с 2016-го по 2024-й) уже никто не ассоциировал с “золотым поколением”. Возможно, пройдет еще несколько лет и кто-то из ее героев также, как Джеррард сейчас, расскажет общественности, почему им не удалось все-таки реализовать мечту уже не одного поколения фанатов сборной Англии и выиграть что-то существенное. Да, команда Саутгейта сделала шаг вперед в сравнении со своими предшественниками, но так и не вошла в историю. Впрочем, стоит ли ее строго судить за это, если до этого от турнира к турниру следовали провалы и фиаско от тех, кого называли “золотым поколением”? Вряд ли…

Текст: meta.ua

сборная Англии по футболу Стивен Джеррард
