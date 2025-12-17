Экс-игрок МЮ рекомендует убрать Беллингема из стартового состава Англии

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Чемпионат мира
17 декабря 2025, 04:02 | Обновлено 17 декабря 2025, 04:03
Джонс советует тренеру неожиданный вариант на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что хавбека «Реала» Джуда Беллингема стоит убрать из стартового состава сборной Англии на ЧМ-2026 и заменить на Моргана Роджерса из «Астон Виллы».

«Он [Роджерс] был бы моей «десяткой» на чемпионате мира. Я понимаю, что это непопулярное решение, и, вероятно, так не будет, ведь Беллингем играет за «Реал Мадрид». Надеюсь, это не повлияет на него, но я придерживаюсь своего мнения.

Роджерс – футболист, за игрой которого мне особенно интересно наблюдать последние шесть месяцев. Мне действительно нравится его игра, характер, то, как он ведет себя на поле.

Он мощный, быстрый, сильный, забивает обеими ногами. Он сильнее Беллингема. Сейчас он забивает больше, чем Джуд, и оказывает большее влияние на игру.

Слушайте, я обожаю Беллингема. Я бы отдал правую руку, чтобы играть как он, так что я не умаляю его уровень. Но мне нравится, как Роджерс выступает сейчас.

Если Морган продолжит показывать такую игру и, тьфу-тьфу, останется здоровым, я не понимаю, как он может не выйти в стартовом составе Англии на чемпионате мира», – сказал Джонс.

В этом сезоне Роджерс забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах АПЛ. Беллингем отметился 3 голами и 3 ассистами в 13 матчах Ла Лиги.

Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
