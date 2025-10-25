Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент сенсации Кубка Украины хочет сыграть с Динамо: «Возможно...»
Кубок Украины
Президент сенсации Кубка Украины хочет сыграть с Динамо: «Возможно...»

Президент киевского Локомотива хочет побороться за Кубок Украины

ФК Локомотив Киев. Александр Егоров

Президент киевского Локомотива Александр Егоров заявил, что тренерский штаб поставил перед собой цель посоревноваться за триумф в Кубке Украины. Функционер хочет сыграть против киевского «Динамо».

– С киевским Динамо за всю свою более чем столетнюю историю вы часто играли?

– На уровне академий – очень часто. Первая команда, к сожалению, нет. Все-таки мы Вторая лига, а они – УПЛ. Но вот в Кубке Украины, я так понимаю, команда и тренерский штаб задались целью выйти в полуфинал и финал. Поэтому, может быть, мы и сыграем с Динамо скоро (Улыбается).

А исторически такие зарубы между обоими клубами точно были, если смотреть в период до Независимости. Скажу вам больше: легендарный Матч смерти сыграла команда, в которой большинство составляли футболисты Динамо, но пятеро ребят представляли Локомотив. Эти факты – доказаны. Недавно вышла еще одна книга украинского историка-исследователя, эту информацию нам передали. Было интересно получить фамилии этих игроков, – сказал Егоров.

В 1/8 финала Кубка Украины Динамо сыграет против донецкого Шахтера, а сенсационный Локомотив, представляющий Вторую лигу Украины, сыграет против винницкой Нивы.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
