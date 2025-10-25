ФОТО. У звезды футболу умирает кошка. Он обратился с необычной просьбой

Бывший форвард «Челси» Миши Батшуайи обратился к фанатам с срочной просьбой найти донора крови, чтобы спасти свою кошку.

32-летний бельгиец, ныне игрок «Айнтрахта» Франкфурт, сообщил, что его питомец попал в ДТП и находится в критическом состоянии. Батшуайи написал в соцсетях:

«Срочно нужен донор кошачьей крови, чтобы спасти жизнь. Мою кошку сбила машина, она слишком слаба для операции и нуждается в переливании. Ветеринары ищут здорового донора. Это безопасно и займет немного времени. Если вы во Франкфурте или рядом и у вас есть здоровая кошка – ваша помощь может спасти жизнь. Каждая минута на счету».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист также опубликовал фото своей абиссинской кошки и поблагодарил всех, кто откликнулся.