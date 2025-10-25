ФОТО. У звезды футболу умирает кошка. Он обратился с необычной просьбой
Миши Батшуайи ищет кота-донора
Бывший форвард «Челси» Миши Батшуайи обратился к фанатам с срочной просьбой найти донора крови, чтобы спасти свою кошку.
32-летний бельгиец, ныне игрок «Айнтрахта» Франкфурт, сообщил, что его питомец попал в ДТП и находится в критическом состоянии. Батшуайи написал в соцсетях:
«Срочно нужен донор кошачьей крови, чтобы спасти жизнь. Мою кошку сбила машина, она слишком слаба для операции и нуждается в переливании. Ветеринары ищут здорового донора. Это безопасно и займет немного времени. Если вы во Франкфурте или рядом и у вас есть здоровая кошка – ваша помощь может спасти жизнь. Каждая минута на счету».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист также опубликовал фото своей абиссинской кошки и поблагодарил всех, кто откликнулся.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»
Цыганык удивлен тому, как играют киевляне