Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26
Испания
25 октября 2025, 00:18 | Обновлено 25 октября 2025, 00:21
79
0

Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26

Пара нападающих Реала с отрывом лидирует в сезоне 2025/26

25 октября 2025, 00:18 | Обновлено 25 октября 2025, 00:21
79
0
Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор вместе забили уже 15 голов в Ла Лиге в этом сезоне.

Этот дуэт нападающих лидирует с большим отрывом в чемпионате Испании. Если рассмотреть пару форвардов других команд, то ни одна не имеет в своем активе более 8 голов.

В следующем туре Ла Лиги в гости к Реалу приедет Барселона.

Дуэт нападающих каталонцев Роберт Левандовски и Ферран Торрес почти вдвое меньше (8) забили голов, чем пара Мбаппе/Винисиус.

Лучшие бомбардирские дуэты нападающих в Ла Лиге сезона 2025/26

  • 15 – Килиан Мбаппе (10) и Винисиус Жуниор (5), Реал
  • 8 – Хулиан Альварес (6) и Александер Серлот (2), Атлетико
  • 8 – Роберт Левандовски (4) и Ферран Торрес (4), Барселона
  • 8 – Этта Эйонг (4) и Иван Ромеро (4), Леванте
По теме:
Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге
ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Ямаль разозлил игроков Реала перед Эль Класико
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Барселона Реал Мадрид Барселона статистика Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Бокс | 24 октября 2025, 06:22 3
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»

Эгис Климас никогда не слышал от Александра, что он хочет уйти из бокса

Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Футбол | 24 октября 2025, 17:31 10
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию

«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру

САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24.10.2025, 08:11
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Футбол | 25.10.2025, 00:23
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 244
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем