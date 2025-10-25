Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26
Пара нападающих Реала с отрывом лидирует в сезоне 2025/26
Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор вместе забили уже 15 голов в Ла Лиге в этом сезоне.
Этот дуэт нападающих лидирует с большим отрывом в чемпионате Испании. Если рассмотреть пару форвардов других команд, то ни одна не имеет в своем активе более 8 голов.
В следующем туре Ла Лиги в гости к Реалу приедет Барселона.
Дуэт нападающих каталонцев Роберт Левандовски и Ферран Торрес почти вдвое меньше (8) забили голов, чем пара Мбаппе/Винисиус.
Лучшие бомбардирские дуэты нападающих в Ла Лиге сезона 2025/26
- 15 – Килиан Мбаппе (10) и Винисиус Жуниор (5), Реал
- 8 – Хулиан Альварес (6) и Александер Серлот (2), Атлетико
- 8 – Роберт Левандовски (4) и Ферран Торрес (4), Барселона
- 8 – Этта Эйонг (4) и Иван Ромеро (4), Леванте
⚽️ ⚽️ Kylian Mbappé y Vinicius Junior forman la pareja más goleadora hasta ahora en LaLiga. Repasamos las duplas más realizadoras de Primera.— Transfermarkt.es (@TMes_news) October 24, 2025
👉 https://t.co/oxOHGoHyjI#LaLiga #RealMadrid #Mbappé #Vinicius pic.twitter.com/17XZrGyRXE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас никогда не слышал от Александра, что он хочет уйти из бокса
«Горожане» создали кучу моментов во втором тайме, но не смогли спасти проигранную игру