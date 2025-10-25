ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Икер Касильяс будет внимательнее, нанимая следующую домработницу...
Полиция Испании арестовала двух человек – домработницу легенды «Реала» Икера Касильяса и охранника жилого комплекса – по подозрению в краже пяти дизайнерских часов общей стоимостью £175 000 из его дома.
По данным Daily Mirror, женщина пыталась обмануть бывшего вратаря, подменяя оригиналы поддельными копиями. Касильяс сам обратился в полицию, когда заметил подмену. Правоохранители устроили ловушку, и подозреваемая попалась.
Задержанные – семейная пара, которая, по информации СМИ, планировала разобрать часы на детали и продать их по отдельности. Среди украденного – золотые Rolex стоимостью более €50 000 каждый.
Обыск в квартире подозреваемых подтвердил находку фрагментов часов, совпадающих с моделями из коллекции Касильяса. Женщину частично идентифицировали как парагвайку по имени Лилиан, работавшую у него около пяти лет. Мужчину зовут Хуан.
После ареста их отпустили под подписку о невыезде. Судебное расследование продолжается, а сам Касильяс пока не комментировал инцидент.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»
Украинец может покинуть парижский клуб