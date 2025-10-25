Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Другие новости
25 октября 2025, 00:12 | Обновлено 25 октября 2025, 00:24
619
0

ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн

Икер Касильяс будет внимательнее, нанимая следующую домработницу...

25 октября 2025, 00:12 | Обновлено 25 октября 2025, 00:24
619
0
ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Instagram. Икер Касильяс

Полиция Испании арестовала двух человек – домработницу легенды «Реала» Икера Касильяса и охранника жилого комплекса – по подозрению в краже пяти дизайнерских часов общей стоимостью £175 000 из его дома.

По данным Daily Mirror, женщина пыталась обмануть бывшего вратаря, подменяя оригиналы поддельными копиями. Касильяс сам обратился в полицию, когда заметил подмену. Правоохранители устроили ловушку, и подозреваемая попалась.

Задержанные – семейная пара, которая, по информации СМИ, планировала разобрать часы на детали и продать их по отдельности. Среди украденного – золотые Rolex стоимостью более €50 000 каждый.

Обыск в квартире подозреваемых подтвердил находку фрагментов часов, совпадающих с моделями из коллекции Касильяса. Женщину частично идентифицировали как парагвайку по имени Лилиан, работавшую у него около пяти лет. Мужчину зовут Хуан.

После ареста их отпустили под подписку о невыезде. Судебное расследование продолжается, а сам Касильяс пока не комментировал инцидент.

По теме:
Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге
ФОТО. У звезды футболу умирает кошка. Он обратился с необычной просьбой
Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26
фото Икер Касильяс Реал Мадрид сборная Испании по футболу lifestyle скандал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 4
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24 октября 2025, 10:12 15
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

Украинец может покинуть парижский клуб

Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Футбол | 24.10.2025, 17:31
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
Вторая подряд победа. Эпицентр обыграл Александрию
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 21:05
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Футбол | 25.10.2025, 00:23
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем