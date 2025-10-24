Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Габриэл и Салиба могут переписать историю АПЛ
24 октября 2025
Габриэл и Салиба могут переписать историю АПЛ

Центральные защитники Арсенала вместе являются очень надежным дуэтом в матчах чемпионата Англии

Габриэл и Салиба могут переписать историю АПЛ.

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный статистический портал Transfermarkt.

Были рассмотрены все пары центральных защитников в истории АПЛ, которые сыграли вместе по меньшей мере 50 поединков в чемпионате и отсортированы по среднему количеству пропущенных голов за матч.

Наиболее надежной парой центрбеков в истории лиги является дуэт из Манчестер Юнайтед (Рио Фердинанд и Неманья Видич), который за 120 сыгранных вместе матчей АПЛ имеет в своем пассиве 0.71 пропущенных мячей в среднем за игру.

Пара действующих центральных защитников Арсенала Габриэл и Вильям Салиба имеют шанс переписать историю чемпионата, поскольку на данный момент в 93 матчах имеют средний показатель пропущенных мячей 0.78.

Интересным фактом является то, что в топ-3 данного рейтинга входят две другие пары защитников «канониров»: Мартин Киоун и Тони Адамс (0.73), а также Сол Кэмпбелл и Коло Туре (также 0.73).

Топ-20 пар центральных защитников в истории АПЛ по количеству пропущенных голов (средний показатель за игру, 50+ матчей вместе на поле)

  • 0.71 – Фердинанд/Видич (Манчестер Юнайтед, 120 матчей)
  • 0.73 – Киоун/Адамс (Арсенал, 97 матчей)
  • 0.73 – Кэмпбелл/Туре (Арсенал, 59 матчей)
  • 0.76 – Терри/Карвалью (Челси, 85 матчей)
  • 0.76 – Лескотт/Компани (Манчестер Сити, 58 матчей)
  • 0.78 – Габриэл/Салиба (Арсенал, 93 матча)
  • 0.81 – Ван Дейк/Матип (Ливерпуль, 72 матча)
  • 0.84 – Каррагер/Аггер (Ливерпуль, 55 матчей)
  • 0.88 – Алдервейрельд/Вертонген (Тоттенхэм Хотспур, 93 матча)
  • 0.96 – Каррагер/Хююпя (Ливерпуль, 54 матча)
  • 0.97 – Каррагер/Шкртел (Ливерпуль, 62 матча)
  • 0.98 – Мертезакер/Кошельни (Арсенал, 108 матчей)
  • 0.99 – Терри/Кехилл (Челси, 82 матча)
  • 1.00 – Ван Дейк/Конате (Ливерпуль, 75 матчей)
  • 1.06 – Кехилл/Луис (Челси, 54 матча)
  • 1.07 – Аггер/Шкртел (Ливерпуль, 67 матчей)
  • 1.07 – Кинг/Доусон (Тоттенхэм Хотспур, 58 матчей)
  • 1.07 – Алдервейрельд/Санчес (Тоттенхэм Хотспур, 54 матча)
  • 1.08 – Магуайр/Линделеф (Манчестер Юнайтед, 86 матчей)
  • 1.11 – Берн/Шер (Ньюкасл Юнайтед, 57 матчей)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон статистика Вильям Салиба Габриэл Магальяес
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
