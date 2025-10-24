Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»
Лига конференций
24 октября 2025, 21:41 |
Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»

Олег Федорчук высказался о матче «Шахтера» с «Легией»

Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»
ФК Енергия. Олег Федорчук

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук назвал причины неудач «Шахтера» после матча Лиги конференций с «Легией» (1:2).

«Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая именно – нужно дождаться его послематчевого интервью. Понятно одно: лидеры покинули команду – Кевин и Судаков. Тренер понимает, что равноценной замены им нет, поэтому пытается найти варианты, которые дадут результат, однако такая масштабная ротация приводит к хаосу не только в игре, но и в результатах. Мы видим, что в чемпионате Украины «Шахтер» не может стабильно набирать очки, несмотря на то, что основной конкурент их постоянно теряет.

По матчу с «Легией» мы также увидели, что некоторые игроки просто не готовы. Особенно слабо выглядели крайние полузащитники «Шахтера», особенно в первом тайме. Единственные, кто сыграли более-менее – это Конопля и Азаров. Также отмечу молодого форварда, который забил гол – Луку Мейреллиша. Хотя, кроме забитого мяча, он ничем больше не запомнился. Такие кардинальные изменения – это очень авантюрно».

После поражения от «Легии» «Шахтер» опустился на 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе 3 набранных очка.

Следующий матч «горняки» проведут 26 октября во Львове, где в рамках 10-го тура УПЛ примут «Кудровку».

Олег Федорчук Шахтер Донецк Легия Варшава Шахтер - Легия Лига конференций Арда Туран
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
