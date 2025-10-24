Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Федорчук назвал причины неудач «Шахтера» после матча Лиги конференций с «Легией» (1:2).

«Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая именно – нужно дождаться его послематчевого интервью. Понятно одно: лидеры покинули команду – Кевин и Судаков. Тренер понимает, что равноценной замены им нет, поэтому пытается найти варианты, которые дадут результат, однако такая масштабная ротация приводит к хаосу не только в игре, но и в результатах. Мы видим, что в чемпионате Украины «Шахтер» не может стабильно набирать очки, несмотря на то, что основной конкурент их постоянно теряет.

По матчу с «Легией» мы также увидели, что некоторые игроки просто не готовы. Особенно слабо выглядели крайние полузащитники «Шахтера», особенно в первом тайме. Единственные, кто сыграли более-менее – это Конопля и Азаров. Также отмечу молодого форварда, который забил гол – Луку Мейреллиша. Хотя, кроме забитого мяча, он ничем больше не запомнился. Такие кардинальные изменения – это очень авантюрно».