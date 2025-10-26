Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 октября 2025, 12:29 | Обновлено 26 октября 2025, 13:00
«Вы видели мои безумные голы?». Холанд раскрыл секрет результативности

Эрлинг хвалит свою гибкость и пластичность

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд считает, что его высокая результативность и красивые голы связаны с природными данными.

«У меня от природы хорошая пластичность и гибкость, но мне нужно работать над мышцами ног, чтобы сохранять свой нынешний уровень. Иначе как мне забивать голы. Вы видели мои безумные голы?»

«Без гибкости мышц мне бы это не удавалось, поэтому необходимо работать над ними", - сказал Холанд.

В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов в 15 матчах.

