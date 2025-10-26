«Вы видели мои безумные голы?». Холанд раскрыл секрет результативности

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд считает, что его высокая результативность и красивые голы связаны с природными данными.

«У меня от природы хорошая пластичность и гибкость, но мне нужно работать над мышцами ног, чтобы сохранять свой нынешний уровень. Иначе как мне забивать голы. Вы видели мои безумные голы?»

«Без гибкости мышц мне бы это не удавалось, поэтому необходимо работать над ними", - сказал Холанд.

В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов в 15 матчах.