Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 18:42 | Обновлено 24 октября 2025, 18:43
«Я уверен, что он...». Ротань высказался о Мудрике

Украинский тренер высказался о вингере «Челси»

«Я уверен, что он...». Ротань высказался о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Тренер «Александрии» Руслан Ротань высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который дисквалифицирован за употребление допинга:

«У него сейчас такая ситуация, его хочется только поддержать, я уверен, что он 100 процентов не виноват. Но мы говорим о его таланте. Он к этому таланту шел упорным трудом.

Я просто помню, когда был в молодежной сборной тренером, приезжал на «Шахтер», мы всегда смотрели очень много матчей, этот пацан – его не поставили, он оставался, работал над собой, набивал, бил по воротам, штрафные удары, просто по полтора часа.

А потом, когда он приехал к нам в сборную, ему говоришь: «Миша, у нас завтра игра» – он этот мешок с мячами взял, что-то делает. Нет, он упрямый, я второй раз слился.

И он завтра выходит, были моменты, где ты ему хочешь сказать: «Блин, Миша. Я тебе говорил – ты сегодня не свежий». И он как раз с этого штрафного бум – иди сюда, важный мяч. Это все как раз моменты, показывающие, как игрок работает над собой, как он упорно хочет к этому идти».

Ранее Ротань объяснил, почему в «Полесье» много людей, которые связаны с «Динамо».

Даниил Кирияка Источник: YouTube
