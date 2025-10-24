Англия24 октября 2025, 17:54 | Обновлено 24 октября 2025, 19:12
79
0
Астон Вилла vs Манчестер Сити. Прогнозы на 9-й тур АПЛ 2025/26
С 24 по 26 октября в чемпионате Англии состоятся поединки девятого тура
🏆 С 24 по 26 октября состоятся матчи девятого тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 9-й тур АПЛ 2025/26:
- 24.10. 22:00 Лидс – Вест Хэм
- 25.10. 17:00 Челси – Сандерленд
- 25.10. 17:00 Ньюкасл – Фулхэм
- 25.10. 19:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон
- 25.10. 22:00 Брентфорд – Ливерпуль
- 26.10. 16:00 Арсенал – Кристал Пэлас
- 26.10. 16:00 Астон Вилла – Манчестер Сити
- 26.10. 16:00 Борнмут – Ноттингем Форест
- 26.10. 16:00 Вулверхэмптон – Бернли
- 26.10. 18:30 Эвертон – Тоттенхэм
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
|19
|2
|Манчестер Сити
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед
|16
|3
|Борнмут
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон
|15
|4
|Ливерпуль
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль
|15
|5
|Челси
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси
|14
|6
|Тоттенхэм
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм
|14
|7
|Сандерленд
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед
|13
|10
|Брайтон
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла
|12
|12
|Эвертон
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла
|11
|13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси
|10
|14
|Ньюкасл
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон
|9
|15
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс
|8
|16
|Лидс
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс
|8
|17
|Бёрнли
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль
|7
|18
|Ноттингем Форест
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
|5
|19
|Вест Хэм
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм
|4
|20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон
|2
