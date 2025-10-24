Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла vs Манчестер Сити. Прогнозы на 9-й тур АПЛ 2025/26
Англия
24 октября 2025, 17:54 | Обновлено 24 октября 2025, 19:12
С 24 по 26 октября в чемпионате Англии состоятся поединки девятого тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

🏆 С 24 по 26 октября состоятся матчи девятого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 9-й тур АПЛ 2025/26:

  • 24.10. 22:00 Лидс – Вест Хэм
  • 25.10. 17:00 Челси – Сандерленд
  • 25.10. 17:00 Ньюкасл – Фулхэм
  • 25.10. 19:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон
  • 25.10. 22:00 Брентфорд – Ливерпуль
  • 26.10. 16:00 Арсенал – Кристал Пэлас
  • 26.10. 16:00 Астон Вилла – Манчестер Сити
  • 26.10. 16:00 Борнмут – Ноттингем Форест
  • 26.10. 16:00 Вулверхэмптон – Бернли
  • 26.10. 18:30 Эвертон – Тоттенхэм

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 8 6 1 1 15 - 3 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 19
2 Манчестер Сити 8 5 1 2 17 - 6 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 16
3 Борнмут 8 4 3 1 14 - 11 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 15
4 Ливерпуль 8 5 0 3 14 - 11 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 15
5 Челси 8 4 2 2 16 - 9 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси04.10.25 Челси 2:1 Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 14
6 Тоттенхэм 8 4 2 2 14 - 7 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 14
7 Сандерленд 8 4 2 2 9 - 6 25.10.25 17:00 Челси - Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 14
8 Кристал Пэлас 8 3 4 1 12 - 8 26.10.25 16:00 Арсенал - Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 13
9 Манчестер Юнайтед 8 4 1 3 11 - 12 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 13
10 Брайтон 8 3 3 2 12 - 11 25.10.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 12
11 Астон Вилла 8 3 3 2 8 - 8 26.10.25 16:00 Астон Вилла - Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 12
12 Эвертон 8 3 2 3 9 - 9 26.10.25 18:30 Эвертон - Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 11 - 12 25.10.25 22:00 Брентфорд - Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд05.10.25 Брентфорд 0:1 Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 10
14 Ньюкасл 8 2 3 3 7 - 7 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 9
15 Фулхэм 8 2 2 4 8 - 12 25.10.25 17:00 Ньюкасл - Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8
16 Лидс 8 2 2 4 7 - 13 24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс04.10.25 Лидс 1:2 Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 8
17 Бёрнли 8 2 1 5 9 - 15 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс05.10.25 Астон Вилла 2:1 Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 7
18 Ноттингем Форест 8 1 2 5 5 - 15 26.10.25 16:00 Борнмут - Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси05.10.25 Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 5
19 Вест Хэм 8 1 1 6 6 - 18 24.10.25 22:00 Лидс - Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд04.10.25 Арсенал 2:0 Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 4
20 Вулверхэмптон 8 0 2 6 5 - 16 26.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон05.10.25 Вулверхэмптон 1:1 Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 2
Полная таблица

Челси – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Прикарпатье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Виктория – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
