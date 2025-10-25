Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
26.10.2025 16:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2025, 20:11 | Обновлено 25 октября 2025, 20:18
18
0

Борнмут – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 26 октября в 16:00 по Киеву

25 октября 2025, 20:11 | Обновлено 25 октября 2025, 20:18
18
0
Борнмут – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Борнмут

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Борнмут

Летом из-за ухода многих лидеров команде прогнозировали последние места таблицы и борьбу за выживание. Однако сейчас «вишни» находятся в просто великолепной форме и проводят один из лучших сезонов за свое существование – после 8 туров на счету команды есть 15 очков, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв к лидеру, «Арсеналу», составляет всего 4 зачетных пункта.

Однако в Кубке английской лиги «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Ноттингем

Команда сейчас очень далека от стабильности, присущей ей в прошлом. За этот сезон «лесники» сменили тренера уже дважды – сначала Анже Постекоглу заменил уволенного Нуну Эшпериту Санту, а затем вместо самого австралийца был назначен Шон Дайч. За 8 туров Премьер-лиги команда набрала 5 баллов, поэтому пока занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от безопасной зоны на данный момент составляет 2 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги коллектив Александра Зинченко вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане сыграли вничью с «Бетисом», проиграли «Митьюлланду» и смогли одержать победу против «Порту».

Личные встречи

В последних 10-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Борнмут». На счету команды 6 побед за это время, а еще 4 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • «Ноттингем» не победил ни в одном выездном матче этого сезона. На счету команды 3 ничьи и 3 поражения.
  • «Ноттингем» пропустил 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Диаките, Хименес – Скотт, Адамс – Семенио, Клюйверт, Тавернье – Крупи

Ноттингем: Селс – Савона, Мурильо, Миленкович, Уильямс – Гиббс-Вайт, Луис, Андерсон – Ндое, Жезус, Хадсон-Одой

Прогноз

Я поставлю на победу «Борнмута» с коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
26 октября 2025 -
16:00
Ноттингем Форест
Победа Борнмута 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут Ноттингем Форест прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Футбол | 25 октября 2025, 16:11 32
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 октября 2025, 20:11 2
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 26
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем