В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Борнмут

Летом из-за ухода многих лидеров команде прогнозировали последние места таблицы и борьбу за выживание. Однако сейчас «вишни» находятся в просто великолепной форме и проводят один из лучших сезонов за свое существование – после 8 туров на счету команды есть 15 очков, позволяющих ей занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв к лидеру, «Арсеналу», составляет всего 4 зачетных пункта.

Однако в Кубке английской лиги «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Ноттингем

Команда сейчас очень далека от стабильности, присущей ей в прошлом. За этот сезон «лесники» сменили тренера уже дважды – сначала Анже Постекоглу заменил уволенного Нуну Эшпериту Санту, а затем вместо самого австралийца был назначен Шон Дайч. За 8 туров Премьер-лиги команда набрала 5 баллов, поэтому пока занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от безопасной зоны на данный момент составляет 2 зачетных пункта. Из Кубка английской лиги коллектив Александра Зинченко вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане сыграли вничью с «Бетисом», проиграли «Митьюлланду» и смогли одержать победу против «Порту».

Личные встречи

В последних 10-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Борнмут». На счету команды 6 побед за это время, а еще 4 игры завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Борнмута» продолжается уже 6 матчей подряд.

«Ноттингем» не победил ни в одном выездном матче этого сезона. На счету команды 3 ничьи и 3 поражения.

«Ноттингем» пропустил 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Диаките, Хименес – Скотт, Адамс – Семенио, Клюйверт, Тавернье – Крупи

Ноттингем: Селс – Савона, Мурильо, Миленкович, Уильямс – Гиббс-Вайт, Луис, Андерсон – Ндое, Жезус, Хадсон-Одой

Прогноз

Я поставлю на победу «Борнмута» с коэффициентом 1.81.