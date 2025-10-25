Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны выступил с требованием к футболисту сборной Украины
Испания
25 октября 2025, 07:02 |
508
0

Тренер Жироны выступил с требованием к футболисту сборной Украины

Мичел хочет, чтобы Цыганков сохранил форму

25 октября 2025, 07:02 |
508
0
Тренер Жироны выступил с требованием к футболисту сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел накануне матча с «Овьедо» высказался о футболисте сборной Украины Викторе Цыганкове, который недавно восстановился после травмы.

«Давид, Хуан Карлос, Франсес и Донни ван де Бек не примут участия в матче с «Овьедо», Унахи и Томас Лемар возвращаются в состав. Нам важно, чтобы Абель Руис и Цыганков сохраняли свою нынешнюю форму, я считаю их ключевыми игроками команды», – отметил Мичел.

«Жирона» в турнирной таблице Ла Лиги сейчас занимает последнее место. Команда Мичела набрала всего шесть очков за девять матчей чемпионата Испании по футболу.

По теме:
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге
Барселоне приготовиться. Мбаппе и Вини забили 15 голов в Ла Лиге 2025/26
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 4
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
Футбол | 25 октября 2025, 02:12 3
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции

Илью продолжают критиковать за провал в матче Лиги чемпионов

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 21:05
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Олег САЛЕНКО: «В Динамо его сейчас не уважают, просто не воспринимают»
Футбол | 25.10.2025, 06:42
Олег САЛЕНКО: «В Динамо его сейчас не уважают, просто не воспринимают»
Олег САЛЕНКО: «В Динамо его сейчас не уважают, просто не воспринимают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 18
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем