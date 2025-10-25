Тренер Жироны выступил с требованием к футболисту сборной Украины

Главный тренер «Жироны» Мичел накануне матча с «Овьедо» высказался о футболисте сборной Украины Викторе Цыганкове, который недавно восстановился после травмы.

«Давид, Хуан Карлос, Франсес и Донни ван де Бек не примут участия в матче с «Овьедо», Унахи и Томас Лемар возвращаются в состав. Нам важно, чтобы Абель Руис и Цыганков сохраняли свою нынешнюю форму, я считаю их ключевыми игроками команды», – отметил Мичел.

«Жирона» в турнирной таблице Ла Лиги сейчас занимает последнее место. Команда Мичела набрала всего шесть очков за девять матчей чемпионата Испании по футболу.