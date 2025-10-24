Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Александрия – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
Александрия – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча десятого тура УПЛ

Александрия – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

24 октября проходит матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Эпицентром».

Поединок принимает стадион «Ника» в Аоександрии, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

Александрия – Эпицентр – 0:0 (обновляется)

Гол:

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Александрия - Эпицентр видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
