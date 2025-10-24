Украина. Премьер лига24 октября 2025, 15:49 |
Александрия – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча десятого тура УПЛ
24 октября проходит матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Эпицентром».
Поединок принимает стадион «Ника» в Аоександрии, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
Александрия – Эпицентр – 0:0 (обновляется)
Гол:
