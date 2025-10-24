Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
24.10.2025 15:30 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 13:07 | Обновлено 24 октября 2025, 13:08
Смотрите видеотрансляцию матча десятого тура УПЛ

ФК Александрия

В пятницу, 24 октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Эпицентром».

Команды сыграют на стадионе «Ника» в городе Александрии. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После девяти сыгранных матчей «Александрия» набрала восемь очков и расположилась на 13-м месте, «Оболонь» с шестью баллами – 14-я.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Александрия - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
