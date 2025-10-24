От Баварии до Борнмута. Топ-20 команд лучших европейских лиг
Мюнхенцы являются единственными среди всех клубов топ-5 лиг, еще не терявших очков в чемпионате
Известный статистический портал Transfermarkt объединил клубы топ-5 европейских чемпионатов в сводную таблицу и отсортировал их по среднему количеству набранных очков за матч.
Лидером сезона 2025/26 по данному показателю на данный момент является мюнхенская Бавария, набравшая 100% очков (т.е. 3.00 в среднем за матч).
Вторым в рейтинге идет Реал (2.67), третья – Барселона (2.44).
Топ-20 команд топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26
- 3.00 – Бавария
- 2.67 – Реал
- 2.44 – Барселона
- 2.38 – Арсенал
- 2.29 – Милан
- 2.29 – РБ Лейпциг
- 2.25 – Марсель
- 2.14 – Интер
- 2.14 – Наполи
- 2.14 – Штутгарт
- 2.14 – Рома
- 2.13 – ПСЖ
- 2.00 – Манчестер Сити
- 2.00 – Боруссия Дортмунд
- 2.00 – Страсбург
- 2.00 – Байер
- 2.00 – Ланс
- 1.89 – Вильярреал
- 1.88 – Ливерпуль
- 1.88 – Борнмут
The best sides in Europe's top-5 leagues right now 😎 Do you see your team? 🤔 pic.twitter.com/UWJPQ4InpA— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 24, 2025
