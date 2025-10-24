Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
От Баварии до Борнмута. Топ-20 команд лучших европейских лиг

Мюнхенцы являются единственными среди всех клубов топ-5 лиг, еще не терявших очков в чемпионате

От Баварии до Борнмута. Топ-20 команд лучших европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

От Баварии до Борнмута. Как выглядит топ-20 команд лучших европейских чемпионатов?

Известный статистический портал Transfermarkt объединил клубы топ-5 европейских чемпионатов в сводную таблицу и отсортировал их по среднему количеству набранных очков за матч.

Лидером сезона 2025/26 по данному показателю на данный момент является мюнхенская Бавария, набравшая 100% очков (т.е. 3.00 в среднем за матч).

Вторым в рейтинге идет Реал (2.67), третья – Барселона (2.44).

Топ-20 команд топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26

  • 3.00 – Бавария
  • 2.67 – Реал
  • 2.44 – Барселона
  • 2.38 – Арсенал
  • 2.29 – Милан
  • 2.29 – РБ Лейпциг
  • 2.25 – Марсель
  • 2.14 – Интер
  • 2.14 – Наполи
  • 2.14 – Штутгарт
  • 2.14 – Рома
  • 2.13 – ПСЖ
  • 2.00 – Манчестер Сити
  • 2.00 – Боруссия Дортмунд
  • 2.00 – Страсбург
  • 2.00 – Байер
  • 2.00 – Ланс
  • 1.89 – Вильярреал
  • 1.88 – Ливерпуль
  • 1.88 – Борнмут
статистика Бавария Борнмут Ла Лига Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) Бундеслига Серия A Реал Мадрид Барселона
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
