От Баварии до Борнмута. Топ-20 команд лучших европейских лиг

От Баварии до Борнмута. Как выглядит топ-20 команд лучших европейских чемпионатов?

Известный статистический портал Transfermarkt объединил клубы топ-5 европейских чемпионатов в сводную таблицу и отсортировал их по среднему количеству набранных очков за матч.

Лидером сезона 2025/26 по данному показателю на данный момент является мюнхенская Бавария, набравшая 100% очков (т.е. 3.00 в среднем за матч).

Вторым в рейтинге идет Реал (2.67), третья – Барселона (2.44).

Топ-20 команд топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству набранных очков за матч в сезоне 2025/26

3.00 – Бавария

2.67 – Реал

2.44 – Барселона

2.38 – Арсенал

2.29 – Милан

2.29 – РБ Лейпциг

2.25 – Марсель

2.14 – Интер

2.14 – Наполи

2.14 – Штутгарт

2.14 – Рома

2.13 – ПСЖ

2.00 – Манчестер Сити

2.00 – Боруссия Дортмунд

2.00 – Страсбург

2.00 – Байер

2.00 – Ланс

1.89 – Вильярреал

1.88 – Ливерпуль

1.88 – Борнмут